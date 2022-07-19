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綠：國民黨利用疫情製造對立 為拯救蔣萬安選情

2022/7/19 17:55
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（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨發言人林靜儀今天說，國民黨召開記者會批評前防疫指揮官陳時中以及防疫團隊，企圖利用疫情製造社會對立，「是否只為拯救逐漸被邊緣化的蔣萬安的選情？」

林靜儀今天透過新聞稿指出，自中央疫情指揮中心成立以來，所有醫護、防疫成員不眠不休，堅守崗位900多天，讓民眾得以在疫情肆虐全球之下，仍能有相對平穩的生活，2021年經濟成長6.57%為11年新高。這2年指揮中心的表現，全民有目共睹，根據經濟學人雜誌報導，台灣不只超額死亡率全球第3低、兒童疫苗接種率更高居全球第2。

林靜儀進一步表示，國民黨從疫情爆發到現在，從口罩、疫苗到快篩試劑，只會為了自己的政治目的，對指揮中心謾罵攻擊。去年疫情最嚴峻時，各國為感謝台灣在國際疫情嚴重時捐助口罩，日本、美國等國相繼以「善的循環」，回贈台灣疫苗，國民黨不但未表達感謝，甚至還稱這些疫苗為乞丐疫苗。現在選舉要到了，國民黨又再度想利用疫情炒作選情。

林靜儀指出，如今台灣疫情逐漸趨緩，全民也逐步走向疫後新生活。年底選舉，期盼國民黨能正面提出政見，讓選民做出選擇，而不是一味用攻擊來進行負面選戰，「請還給人民一場乾淨的選舉。」（編輯：蘇龍麒）1110719

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