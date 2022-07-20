林佳龍：立體高度看新北 若當選跨域治理

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，有能力的話4年就會解決市政問題，將以立體高度看待新北的首都圈樞紐角色，而非以本位主義看新北，他將以跨域治理建設新北新氣象。

林佳龍中午接受yahooTV「齊有此理」主持人王時齊專訪時表示，競選團隊已各就各位，並有志氣企圖選贏現任市長侯友宜，就戰鬥位置展現新氣象，而不是「沾醬油」的過水。

他說，行政院長蘇貞昌為老長官，在民進黨選舉對策委員會時給予支持，加上黨主席蔡英文規劃輔選布局，各新北立法委員擔任政策、文宣、組織重任，是史上最強的團隊，有信心要打一場勝仗。

針對「恩恩案」爭議過程，林佳龍再度表示，侯友宜處理過程沒有溫度，也沒有同理心；避重就輕害怕擔責，害怕掀開潘朵拉盒子，因為資訊不對等造成各說各話；他希望，如果當選會公布恩恩案真相，不必丟給司法。

林佳龍說，金山區公所小編過勞死亡、新北市政府衛生局女職員輕生案、與恩恩案過程中，侯友宜處理作法粗糙；為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診亡者舉辦祈福法會，過程粗魯不尊重別人，對有基督教、道教信仰的人怎麼辦。

對於外界公布的民意調查結果，林佳龍說，侯友宜已走下坡，政治不是比聲量而是比是非，經溝通、對話以獲得好結果，冰山融化也會很快瞬間崩解；侯友宜處理事情很會甩鍋、沒有針對問題回答，團隊危機處理能力不足，他有信心在民意前面謙虛處理事情。

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林佳龍說，比賽才開始，在馬拉松競賽中，侯友宜也要被檢驗；他將以首都圈角度聯合治理，包括高快速公路網絡的串連、號誌的連鎖控制車流量、交通與產業、水利等，形成區域治理；這是侯友宜所看不到的高度，因其仍停留在以往台北縣衛星城市的本位主義角度看待新北市。

林佳龍說，侯友宜民調雖高，但新北城市光榮感很低，希望「讓我做做看」，若當選，將打下「新北超越台北」的基礎，與台北市的能量互補，讓雙北城鄉區域均衡發展，並讓新北「轉大人」脫胎換骨，讓新北人有集體認同。（編輯：方沛清）1110720