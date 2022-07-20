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官兵赴少年觀護所分享從軍歷程 國防部：無涉招募

2022/7/20 21:24（7/20 21:32 更新）
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法務部矯正署苗栗看守所與國軍人才招募中心合作，向少年觀護所收容少年宣導從軍引發熱議。（苗栗看守所提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月20日
法務部矯正署苗栗看守所與國軍人才招募中心合作，向少年觀護所收容少年宣導從軍引發熱議。（苗栗看守所提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月20日
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（中央社記者游凱翔台北20日電）國防部今天表示，日前應法務部苗栗少年觀護所邀請，針對受保護收容微罪少年，藉由國軍人員分享從軍歷程，期激勵其改過向新，全案無涉國防招募政策，且國軍班隊考選均有完整審查機制，以維護部隊戰力純淨。

國軍中部地區人才招募中心人員日前進入苗栗看守所附設少年觀護所，向收容少年宣導國軍。有網友在PTT發文質疑，國軍過去限制有前科的役齡男子不得報考志願役士兵，現在卻直接進看守所找人，不如以後改成犯罪直接充軍，網友留言正反評價不一。

對此，苗栗看守所今天回應，盼提供契機，引導逆風少年找到人生方向，重新回到正途。

國防部晚間接受中央社記者訪問時表示，這次活動是應法務部苗栗少年觀護所邀請，針對受保護收容的微罪少年，藉由國軍人員分享從軍歷程，期激勵其改過向新、重返正途，以為社會所用。

國防部強調，全案無涉國防部招募政策，且國軍班隊的考選，均有完整審查機制，以維護部隊戰力純淨。（編輯：林克倫）1110720

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國軍進少觀所宣導從軍引熱議 看守所：引導正途
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