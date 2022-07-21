華府智庫成立美台工作小組 歐布萊恩任主席

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（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）今天宣布成立美台工作小組，由前美國國安顧問歐布萊恩擔任主席。小組未來會對台美關係進行全面研究，並提出相關建議。

歐布萊恩（Robert O’Brien）透過新聞稿表示，現在比以往都更需要對美台關係進行全面審視，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭的野蠻入侵凸顯加強美台關係並確保台灣繁榮民主體制的重要性，「很榮幸與這群傑出專家共同擔負這項至關重要的任務」。

GTI共同創辦人兼董事長胡兌昀表示，十分榮幸能聚集這群備受尊崇的政策專家與思想領袖，這個工作小組將提供必要的專業知識與經驗，強化美台夥伴關係。

美台工作小組除了主席歐布萊恩外，還包括美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）、前美國國防部高階官員柯伯吉（Elbridge Colby）、前美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）幕僚長葛里爾（Jamieson Greer）、前美國國務院經濟發展與能源環境次卿柯拉克（Keith Krach）、前美國駐香港及澳門總領事唐偉康（Kurt Tong）等人。（編輯：馮昭）1110721