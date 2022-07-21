艾斯培：台灣擔憂軍售速度 將轉達華府

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（中央社台北21日綜合外電報導）美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）今天表示，針對台灣方面關切美方軍售的速度，以及台灣想要獲得更多攜帶型飛彈等武器的需求，他會轉達給華府。

路透社報導，台灣先前曾提及訂購武器卻未交貨的問題，例如肩射型刺針（Stinger）防空飛彈。台灣抱怨中國加大軍事壓力，想要迫使台灣接受北京的主權主張。

這型防空飛彈在烏克蘭需求旺盛，成功阻止俄羅斯飛機侵略，但美國的供應已經萎縮，且由於產能有限，增產也面臨重大障礙。

由艾斯培率領的美國智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）訪問團訪台，並與包括總統蔡英文在內的高階領導人會面。艾斯培說，他沒有感覺到台灣官員對華府提供的武器感到沮喪。

他在台北對記者說：「除了我們軍售的速度外，我沒有感受到任何沮喪的情緒。有人表達需要更多標槍（Javelin）和刺針飛彈等武器。」標槍飛彈是反戰車飛彈，台灣和烏克蘭都有使用。

「我認為存在有關供應鏈和供應線的擔憂。我和我的代表團決定將這個問題帶回去，並與華府合適的人分享。」

艾斯培表示，台灣在傳統軍力方面永遠無法與中國匹敵，台灣應該研究烏克蘭如何採用不對稱戰力與俄羅斯作戰。

「你不會用戰機進行不對稱戰爭。這並不意味戰機不能成為更全面戰略的一部分，但你首先必須建立不對稱戰力。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110721