美國獨立慶祝晚會 孫曉雅：民主社會團結捍衛自由

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美國在台協會（AIT）21日舉辦美國獨立紀念日慶祝晚會，AIT處長孫曉雅致詞時表示，台灣是先進經濟體，也是蓬勃的民主社會，AIT會致力與台灣朋友及夥伴共同合作，一起推進對於「一個自由、開放、具備韌性及包容性的印太區域」這項共享願景。中央社記者王飛華攝 111年7月21日

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）AIT今天舉辦美國獨立紀念日慶祝晚會，AIT處長孫曉雅說，面對俄國殘暴的無端攻擊時，烏克蘭政府與人民展現出非凡的勇氣、韌性和決心。全世界的民主社會都必須展現團結，一起捍衛自由，並且打造一個更自由、更和平的世界。

美國在台協會（AIT）今天舉辦美國246週年獨立紀念日慶祝晚會，副總統賴清德、外交部長吳釗燮、前衛福部長陳時中、國民黨主席朱立倫皆受邀出席，現場氣氛熱鬧。

孫曉雅在致詞時表示，在他離開台灣的過去數十年來，美國與台灣都有許多改變，但有一件事是維持不變的，那就是美台持久的夥伴關係。台灣是先進的經濟體，也是蓬勃的民主社會，AIT會致力與台灣朋友及夥伴共同合作，一起推進對於「一個自由、開放、具備韌性及包容性的印太區域」的這項共享願景。

孫曉雅說，眼前大家正在一同努力完成的一項艱鉅任務，就是要克服新冠疫情的挑戰。由衷感謝，在許多國家包括美國最需要幫助的時刻，台灣及時伸出了援手。這次疫情也凸顯了台灣在世界經濟中扮演的關鍵角色。

孫曉雅表示，台灣是全球部分最先進的半導體的重要生產地，也是全球供應鏈中不可或缺的環節，及許多新興科技的尖端先驅。在6月推出的「台美21世紀貿易倡議」帶來了一個令人期待的好機會，能進一步深化美台經濟合作，並推進彼此的貿易優先目標。

孫曉雅指出，今年看到了俄羅斯對烏克蘭發動入侵。在面對俄國殘暴的無端攻擊時，烏克蘭的政府與人民展現出非凡的勇氣、韌性和決心。世界領袖也團結起來，讓俄羅斯及白俄羅斯付出了沉重的代價。

孫曉雅說，台灣不但加入美國與其他30多國夥伴，一起對俄國施加制裁，同時也募集了3000多萬美元，並且捐贈350噸的物資，支持烏克蘭的難民。全世界的民主社會都必須展現團結，一起捍衛自由，並且打造一個更自由、更和平的世界。

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孫曉雅表示，今天的活動，不只是要慶祝美國當年在「人人生而平等、並被賦予不可剝奪的權利」此一不言可喻的事實之下成功建國，同時也是要慶祝為了推進彼此共享的民主價值，所一同踏出的每一個步伐。

孫曉雅指出，自由與民主是一個持續演進的過程，需要大家投入心血並不斷努力，因此必須堅持不懈，並為正確的事挺身而出。這是美國在1776年7月4日起，向世界做出的承諾。現在必須實現此項託付，在我們的時代推進這項目標。（編輯：蘇志宗）1110721

美國在台協會（AIT）21日晚間在台北舉行美國246週年獨立紀念日慶祝晚會，現場準備特別訂製的「美國愛台協會」啤酒。中央社記者王飛華攝 111年7月21日