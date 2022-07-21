亞洲行是否訪台？ 裴洛西辦公室：不預先證實或否認行程

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美國聯邦眾議院議長裴洛西（圖）辦公室21日重申，不預先證實或否認海外出訪行程。（圖取美國聯邦眾議院網頁house.gov）

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統拜登昨天表示，美國軍方不支持聯邦眾議院議長裴洛西今年夏天訪問台灣，裴洛西的辦公室今天對媒體重申，它不預先證實或否認裴洛西的海外出訪行程。

「金融時報」（Financial Times）18日首度報導， 裴洛西 裴洛西小檔案 生日：1940年3月26日 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身自美東巴爾的摩的義大利裔家庭，曾因在中國抗議六四屠殺而被拘捕並關押過數日。 經歷： 1967至1971年，擔任兩屆巴爾的摩市長後放棄連任

1987年起擔任加州眾議員，是當時職位最高的女性聯邦官員。

1992年，獲中國民主教育基金會頒發第7屆傑出民主人士獎

2003年，成為眾議院少數黨領袖，是首位女性眾議院少數黨領袖。

2007年，成為美國國會成立218年來首位女性美國眾議院議長

2010年，卸任眾議院議長，續擔任少數黨領袖

2019年，再任眾議院議長 資料來源：維基百科 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）規劃8月造訪台灣，展現對台灣的支持，這將是25年來首度有美國眾院議長訪台，且裴洛西這趟亞洲行將拜訪新加坡、日本、印尼和馬來西亞。

拜登（Joe Biden）昨天晚間步下總統專機空軍一號時，被現場記者問到對於裴洛西可能訪台有何看法，他回答：「軍方認為現在不是好主意。」

裴洛西的辦公室今天告訴美國「華盛頓郵報」（The Washington Post），它維持本週稍早的評論：「鑒於實行已久的安全慣例，我們不預先證實或否認國際出訪行程。」

拜登昨天還告訴記者，他預計「在未來10天內」與中國國家主席習近平會談。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1110721