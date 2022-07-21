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拜登預期10天內與習近平通話 外界關注是否談關稅

2022/7/21 09:21（7/21 10:26 更新）
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美國總統拜登（左）20日說，預期在「未來10天內」與中國國家主席習近平（右）談話。（左圖取自facebook.com/POTUS，右圖中新社）
美國總統拜登（左）20日說，預期在「未來10天內」與中國國家主席習近平（右）談話。（左圖取自facebook.com/POTUS，右圖中新社）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統拜登今天說，他預期會在「未來10天內」與中國國家主席習近平談話，這將是兩人自今年3月以來首度一對一通話。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，拜登從麻薩諸塞州返回馬里蘭州後，在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）告訴媒體：「我想我會在10天內與習主席談話。」

拜登上月表示，他預期「很快」會與習近平談話，今天則給出更明確的時程。

這可能意味著美國政府即將決定是否要取消前總統川普時代對中國課徵的部分關稅，但當記者追問拜登會與習近平談到哪些關稅議題時，拜登並未明確回答。拜登為了減緩國內通貨膨脹，先前就考慮取消對中國貨物課徵關稅，但工會不贊成這個想法。

拜登與習近平過去一年半來數度透過視訊溝通，上一次是在3月，當時俄羅斯剛於2月底入侵烏克蘭。美國政府官員當時說，拜登在通話時警告習近平不要支持俄羅斯的戰爭意圖。

拜登將「超越」中國視為國內經濟政策的重點，並試圖拉攏其他民主國家一起對抗中國逐漸增長的全球影響力。

拜登5月首度以總統身分造訪亞洲期間，曾承諾會在中國入侵的情況下捍衛台灣。雖然白宮堅稱拜登所言不代表美國對台政策改變，這番話仍導致美中關係更加緊張。

新加坡「海峽時報」（The Straits Times）引述彭博（Bloomberg）提到，一名不具名的美國政府官員淡化了關稅議題在拜習對話中的分量，還說這次通話可能談到一系列雙邊、區域和全球議題，與關稅程序無關。

白宮國家安全會議發言人在拜登透露將與習近平通話後表示，目前並無可證實或宣布的電話會議消息。

此外，英國「金融時報」（Financial Times）日前報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）規劃於8月訪問台灣。拜登被問到此事時說：「軍方目前不認為這是個好主意，但我不知道狀況如何。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110721

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