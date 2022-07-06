對中國懲罰性關稅將到期 美逾300間企業呼籲延長

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國政府截至今天已收到超過300件請求，希望拜登政府保留前總統川普任內對中國商品徵收的關稅。白宮表示，拜登團隊仍在考慮選項。

法新社報導，在各界升高施壓要求緩解美國居高不下通膨之下，拜登正考慮是否以及如何取消川普政府對中國進口商品施加的部分關稅措施，但預料他將先與中國國家主席習近平會談。

川普之前為報復北京當局竊取美國智慧財產權並強迫技術轉移，對每年約3500億美元的中國進口商品課徵懲罰性關稅，而部分措施將於明天到期，除非當局延長實施。

在預定的4年1度審查會之前，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）辦公室已徵求了利益相關者的意見。只需要單一一件請求，就會觸發關稅的審查和延續。

截至今天晚間為止，美國貿易代表署（USTR）在預計明天到期、價值達100億美元的中國商品關稅上接獲超過300件的請求，在預計8月23日到期的下一輪關稅則收到近80件請求。

美國貿易代表署官網並未寫明發表評論的是哪些企業，但消息人士證實有超過300間公司呼籲維持對中關稅。

拜登隨時都可以終止對中關稅，但政府內部意見分歧。

戴琪曾表示，她不願意放棄這些關稅提供的制衡力量；財政部長葉倫（Janet Yellen）則主張部分關稅「已失戰略目的」，重新調整關稅可以緩解通膨。美國通膨創40年新高，讓美國家庭陷入困境。

根據美國財政部說法，葉倫昨天與中國國務院副總理劉鶴進行視訊會談時，曾對北京當局「不公平」的貿易作法表達關切。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天說，政府尚未針對關稅問題做出決定。

路透社報導，尚皮耶被問及可能取消部分關稅的決定時間表時表示，拜登的團隊仍在考慮在對中國關稅上的選項。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110706