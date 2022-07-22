鄭文燦官邸設宴遭檢舉 桃市：活動公私分際清楚

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國民黨桃園市議員參選人凌濤（中）及桃園市議員舒翠玲（左）22日至桃園市政府政風處檢舉市長鄭文燦利用官邸輔選，要求公布餐敘細節。（凌濤提供） 中央社記者葉臻傳真 111年7月22日

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（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園市議員參選人凌濤及桃園市議員舒翠玲今天至桃市府政風處檢舉市長鄭文燦利用官邸輔選，要求公布餐敘細節。桃市府表示，官邸活動皆依法辦理，私人與公務活動的分際清楚。

鄭文燦與民進黨桃園市長參選人林智堅日前在桃園市長官邸與工會成員宴席，遭凌濤質疑濫用公帑輔選、涉行政不中立。

凌濤今天上午與舒翠玲至桃園市政府政風處，具名檢舉鄭文燦及餐敘當天也在現場的桃園市政府勞動局長吳宏國，要求調閱7月2日林智堅展開桃園市長選舉活動後，桃園市長官邸的所有餐宴場次、出席名單、餐飲細節、經費總額及核銷單位與名目。

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對此，桃園市政府發布聲明表示，7月2日後的官邸餐敘使用情形，公務餐敘共有4場次，包括與總統蔡英文便餐、桃園市議員余信憲餐敘、海基會代理董事長許勝雄餐敘，以及桃園市議會無黨黨團餐敘。

桃園市府指出，市長在官邸活動皆依照「桃園市政府公有宿舍管理要點」及「政府採購法」辦理，私人與公務的分際清楚，私人餐敘都是自費，沒有使用公帑。（編輯：戴光育）1110722