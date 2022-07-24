納莉颱風秘辛 張榮豐家淹水站飯桌接WTO入會談判電話

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前國安會副秘書長張榮豐「無煙硝的戰場：從威權到民主轉折的國安手記」新書發表會24日在牯嶺街小劇場舉行，本書為張榮豐首度追憶公職生涯的專書，記錄國際與兩岸往來的許多人物事件。中央社記者鄭傑文攝 111年7月24日

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（中央社記者葉素萍台北24日電）前國安會副秘書長張榮豐今天發表新書「無煙硝的戰場」，曾共事的前國安會秘書處處長劉湘濱回憶，2001年納莉颱風水淹台北，張榮豐困在家中通信全斷；最後是他涉水送來國安手機，張榮豐則站在飯桌上與人在日內瓦談判的賴幸媛通話。

前國安會副秘書長張榮豐今天舉行「無煙硝的戰場：從威權到民主轉折的國安手記」新書發表會，邀請前國安會秘書長丁渝洲、前陸委會主委賴幸媛、前國安會副秘書長葉國興、前國安會秘書處處長劉湘濱、前總統府總統辦公室主任蘇志誠、國史館館長陳儀深等人出席。

賴幸媛在新書發表會上回憶說，2001年9月，她在日內瓦參與台灣要加入WTO的談判工作會議，需要把交涉訊息告訴後方統籌的張榮豐，但當時納莉颱風造成台北嚴重水患與傷亡，無法聯繫到張榮豐。

她表示，後來找到當時在國安會擔任秘書處處長的劉湘濱，才知道水患癱瘓台北地區，張榮豐被困在新莊家裡，連手機都沒法用。

賴幸媛說，劉湘濱當時冒著狂風暴雨、在新莊水深及腰的情況下，親自將國安手機交給張榮豐，而張榮豐家的地下室被水淹沒、水淹到一樓，也因為有國安手機才得以恢復通訊，並即刻處理任務。

劉湘濱也回憶當時的現場情況說，水已經快淹到飯桌，張榮豐是站在「飯桌上」通電話。

賴幸媛指出，前總統陳水扁曾在回憶錄提到，納莉颱風時，等日內瓦一通很重要的入會電話，其實就是指這一通；只不過電話是打給張榮豐來進行處理，第2天工作小組完全依照陳水扁授權指示的、依照最好的條件通過。

蘇志誠也在新書發表會提到，有一年國民黨開中常會前，國安日報有則訊息寫到，王金平到大陸接受中共十大元帥葉劍英次子葉選寧統戰，當時李登輝要他把這訊息告訴王金平。

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蘇志誠回憶說，王金平當時看了看僅說，「這沒什麼，我帶太太去看醫生、他們就來了，來了說要請吃飯，我不能說不行」；這顯示王金平心胸坦然，沒有做任何對不起黨或人民的事，據實以報。

蘇志誠認為，現在有多少人用「愛台灣」3個字來壓人、蹭台灣，爭取「權、名、利」，他希望「愛台灣」這3個字，永遠消失在台灣政客口中，因為愛台灣是天經地義的事。（編輯：林克倫）1110724