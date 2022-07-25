訪台遇萬安演習 日眾議員：傳達台灣危機感

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）日本眾議員鈴木馨祐今天抵台訪問，他表示，一到台灣就遇上今天下午舉行的「萬安45號」防空演習，市民們被禁止外出30分鐘，這傳達了「台灣的危機感」。

鈴木馨祐在推特（Twitter）貼出一張台北市政府附近空無一人的照片，他表示，原本應該和日本前外務大臣河野太郎一同訪台，但因為Covid-19疫情，匆忙間只有他獨自前來。

已是9度訪台的鈴木馨祐、也貼出和民進黨新北市長參選人林佳龍、桃園市長鄭文燦的合照表示，這是近4年來再次與林佳龍、鄭文燦重聚，今天下午雙方針對台日關係與東亞國際形勢深入交換意見。

鈴木馨祐今天抵台時，由日本駐台代表泉裕泰和台日協秘書長周學佑一同接機，他明天出席遠景基金會舉辦的「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」。

依照議程，鈴木馨祐將出席第2場「台美日國會議員對話」，同場對話的台灣代表包括民進黨立委羅致政、民眾黨立委邱臣遠；不克親自前來的河野太郎，將以線上方式發表專題演說。（編輯：林克倫）1110725