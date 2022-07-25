更多編輯台推薦新聞：
法國將祭規範防止能源浪費 開空調必須關門違者可能遭罰款
國際

法國將祭規範防止能源浪費 開空調必須關門違者可能遭罰款

圖輯／萬安演習北市首度全面離車疏散 民眾擠超商避難街頭如空城
生活

圖輯／萬安演習北市首度全面離車疏散 民眾擠超商避難街頭如空城

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

訪台遇萬安演習 日眾議員：傳達台灣危機感

2022/7/25 21:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北25日電）日本眾議員鈴木馨祐今天抵台訪問，他表示，一到台灣就遇上今天下午舉行的「萬安45號」防空演習，市民們被禁止外出30分鐘，這傳達了「台灣的危機感」。

鈴木馨祐在推特（Twitter）貼出一張台北市政府附近空無一人的照片，他表示，原本應該和日本前外務大臣河野太郎一同訪台，但因為Covid-19疫情，匆忙間只有他獨自前來。

已是9度訪台的鈴木馨祐、也貼出和民進黨新北市長參選人林佳龍、桃園市長鄭文燦的合照表示，這是近4年來再次與林佳龍、鄭文燦重聚，今天下午雙方針對台日關係與東亞國際形勢深入交換意見。

鈴木馨祐今天抵台時，由日本駐台代表泉裕泰和台日協秘書長周學佑一同接機，他明天出席遠景基金會舉辦的「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」。

依照議程，鈴木馨祐將出席第2場「台美日國會議員對話」，同場對話的台灣代表包括民進黨立委羅致政、民眾黨立委邱臣遠；不克親自前來的河野太郎，將以線上方式發表專題演說。（編輯：林克倫）1110725

鈴木馨祐
日本重量級眾議員鈴木馨祐訪台 將晉見蔡總統 凱達格蘭論壇26日舉辦 台美日議員將對話
河野太郎
不滿日本挺烏克蘭 俄羅斯禁384名日眾議員入境 河野太郎確診COVID-19 曾出席安倍守靈儀式
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族