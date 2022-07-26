美前防長：俄入侵烏克蘭教訓 警示中國勿輕易犯台

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美國前國防部長馬提斯26日指出，俄羅斯入侵烏克蘭的進展不如預期，這些戰爭教訓都在警示中國國家主席習近平，不要輕啟台海戰爭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者石秀娟台北26日電）美國前國防部長馬提斯今天指出，俄羅斯入侵烏克蘭的進展不如預期，並激起全球重視民主及主權價值國家的結盟，這些戰爭教訓都在警示中國國家主席習近平，不要輕啟台海戰爭。

外交部與遠景基金會今天舉辦「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」，其中討探俄烏戰爭對印太秩序的衝擊與因應。馬提斯（James Mattis）透過視訊參與，談到中國侵台的議題時，呼籲民主國家加強結盟，就能阻止戰爭。

馬提斯指出，俄烏戰爭衝擊國際秩序，全球重視民主、主權價值的國家立即結盟因應，制裁俄羅斯、支援烏克蘭，這對認為民主政體正在衰弱的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和習近平來說，是個清楚明確的警示。

他表示，俄羅斯與中國原本都預期，俄羅斯很快能攻下烏克蘭，但俄軍嚴重死傷，悲慘表現讓習近平震驚，俄軍很容易就能在俄烏邊界動員軍隊，攻烏卻遭遇這麼多問題，險惡的台灣海峽有180公里寬，中國要對台發動兩棲作戰，是不確定性更高、更冒險的行動，均在提醒習近平勿輕易對台動武。

印度智庫中國分析及策略中心（Centre for China Analysis and Strategy）主任拉納德（Jayadeva Ranade）發表類似看法。他說，俄羅斯攻烏不順，加上西方經濟制裁，都讓中共高層感到憂心，因為他們的小孩多是在美國唸書，若中國因攻台而遭制裁，孩子們就得回中國，財產也會被沒收。

不過，拉納德說，這不會改變習近平的侵略性政策。習近平透過修憲強調中華民族的偉大復興，將影響許多印太地區國家，包括日本、台灣與印度等。

拉納德並說，蒲亭入侵烏克蘭完全受習近平支持，兩人在戰爭前會面並發表聲明，表示支持彼此的核心利益，反對外力干預內部事務或破壞兩國周邊安全。換言之，他們合理化侵烏戰爭，也呼應中國對台灣、印度的強硬立場。

英國智庫王家國際事務研究所（Royal Institute of International Affairs）所長尼布利特（Robin Niblett）說，蒲亭入侵烏克蘭，意圖重建蘇聯在冷戰後失去的領土，同時擔心烏克蘭完全傾向西方，將不利於俄國與美國的對抗。

他說，同樣地，台灣、西藏、香港對中國來說，也是中國統治階級未完成的歷史任務，即使台灣沒有取得法理獨立，他們也擔心台灣與中國永遠分隔的事實，這不僅減損中國統治者的地位，也不利中國在全球的權力爭奪。

尼布利特表示，俄羅斯入侵烏克蘭，再加上俄羅斯與中國勢力的結盟，讓許多太平洋國家都力挺美國、歐盟對俄羅斯的制裁；他稱這是大西洋與太平洋的夥伴關係，這個關係會更強化美國與歐盟在印太地區的角色。

澳洲國立大學（Australian National University）國家安全學院院長麥加夫（Rory Medcalf）說，俄烏戰爭後的情勢，讓澳洲民眾體認威脅存在，也強化支持國防力量與區域結盟的民意，這是澳洲幾年前沒有見到的現象。

日本前防衛副大臣中山泰秀（Nakayama Yasuhide）則說，民主夥伴應更重視網路安全與全球供應鏈的重要；他並稱，台灣不只是日本的朋友，更是形同兄弟姐妹的家人，台灣有緊急狀況，等於也是日本的緊急狀況。（編輯：楊蘭軒）1110726