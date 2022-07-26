前美國土部長：建立國際夥伴關係 應對亞太網路威脅

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（中央社記者鄧佩儒台北26日電）美國前國土部長納波里塔諾（Janet Napolitano）今天在「凱達格蘭論壇」專題演講中表示，網路威脅在全球都有上升趨勢，在亞太地區尤其如此；她認為，各國必須建立夥伴關係，共同合作面對這項挑戰。

納波里塔諾於前美國總統歐巴馬（Barack Obama）執政時期擔任國土安全部長，今年五月被總統拜登（Joe Biden）任命為美國總統情報諮詢委員會成員；此外，她也是加州大學柏克萊分校公共政策教授暨政治安全中心主任。

納波里塔諾今天受邀於「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」進行視訊專題演講時說，網路威脅在全球都有上升趨勢，在亞太地區尤其如此；各國在網路領域中面臨一些獨特挑戰，像是必須跟進科技發展腳步，當發明新的資安技術時，新的網路攻擊方法往往也以同樣速度被發展出來。

納波里塔諾表示，另一項挑戰是，現今沒有任何國際架構明確定義如何在戰爭或法律中處理網路攻擊；此問題在她擔任國土安全部長時便試圖處理，但時至今日並未獲得太大進展，因此，各國只能在缺乏國際標準下，不斷發展資安防禦系統。

她指出，建立國際夥伴關係是保障未來亞太地區安全的「真正答案」，透過國家間的合作來應對國內外的威脅，而這樣的夥伴關係必須建立在相互理解、尊重與信任的基礎上。

納波里塔諾提及，她很自豪擔任國土安全部長期間，美國將台灣納入「免簽證計畫（Visa Waiver Program, VWP）參與國，美國給予台灣的免簽證待遇，就是一項基於相互理解和信任的協議。

根據美國在台協會，美國於2012年10月2日宣布台灣加入免簽證計劃，符合資格的台灣護照持有人，可赴美從事觀光或商務達90天，無需簽證。

她提及，當各國跨越國界、邊界、時區等藩籬共同合作，共享數據、經驗、情報及各類資訊時，「我們都會更加安全」，也更能抵禦安全威脅、危害和風險，「作為合作夥伴，我們越能做到這一點，亞太地區乃至於全世界將會更加安全」。

納波里塔諾在演說中提及俄烏戰爭及氣候變遷為全球帶來的影響。她表示，俄烏戰爭造成難民危機，上百萬烏克蘭人民因為俄羅斯軍隊的砲擊被迫流離失所，與此同時，俄羅斯船隻封鎖烏克蘭港口並阻止小麥和大麥等穀物出口，造成北非等地的穀物價格大幅上漲，全球面臨通貨膨漲加劇的問題。

納波里塔諾指出，另一方面，俄烏戰爭則重振北大西洋公約組織（NATO），北約不僅提供烏克蘭軍隊武器和軍事訓練，也可望隨著芬蘭和瑞典的加入，擴大組織的勢力；歐盟和其他反對俄羅斯帝國主義的國家，亦對俄羅斯實施經濟制裁。

納波里塔諾說，當前另一個影響全球的危機則是氣候變遷，全球暖化導致海平面上升，氣候出現急劇變化，造成糧食與水源供應不穩，甚至影響全球供應鏈和公共衛生。

納波里塔諾呼籲政府、學術界及私部門等所有人齊心協力，共同減緩全球暖化的速度；她強調，在這個議題上，「沒有失敗這個選項」。（編輯：林克倫）1110726