台美日議員對談 美議員：美應採戰略清晰協防台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北26日電） 隸屬美聯邦參院軍委會的參議員韋克爾（Roger Wicker）今天在凱達格蘭論壇致詞時表示，為嚇阻中國，美國應改採「戰略清晰」，明確宣示若中國侵台，美國將介入協防台灣。

遠景基金會今天舉辦「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」，在第二場邀請台美日國會議員同場對話，分享各自如何透過國會工作，增進台海安全與印太區域穩定。

以實體或視訊與談者包括日本眾議員 河野太郎 河野太郎小檔案 生日：1963年1月10日（58歲）

學歷：美國喬治城大學畢業，主修比較政治學

經歷：眾議員、行政改革大臣、外務大臣、防衛大臣

黨內派系：麻生派

官網：https://www.taro.org/ 看更多 關閉 、鈴木馨祐，美國聯邦參議員韋克爾、海格提（Bill Hagerty） 、眾議員巴爾（Andy Barr），民進黨立委羅致政、 何志偉 何志偉小檔案 生日：民國71年5月14日

學歷：美國南加州大學公共行政碩士MPA、美國加州富勒頓大學財經系

經歷：台北市議員、民主進步黨中常委、民主進步黨中執委、寶島新聲電台主持人、台北市議會民進黨黨團副總召集人 看更多 關閉 等。

美國參眾議員都以預錄影片方式發言。韋克爾致詞時強調「備戰是維繫和平最有效的方法之一」，當中國一再以武力威脅台灣，美國須嚴肅面對、加以嚇阻，他除將致力確保美國國防投資足以落實防禦台灣的承諾，他更由衷認同美國總統拜登多次所說的，美國應在中國侵台時介入協防台灣。

韋克爾說，要嚇阻中國動武並保護盟友台灣，美國必須採取戰略清晰（strategic clarity），「畢竟再強烈的言詞效果仍有限」，如同前總統雷根（Ronald Reagan）所言，美國需採取以「實力締造和平」的政策，亦即追求最大規模強化國防戰備。

韋克爾說，美國需要壯大海軍艦隊，超過中國在太平洋地區持續增加的海軍部署，台灣也需要足夠的飛彈、衛星、網路能力，才能發揮不對稱戰力。美國必須大幅增加「太平洋嚇阻倡議」的預算，日台韓澳等太平洋盟友也需同步強化軍事能力，要以更大膽、創意方式思考，如何強化建軍備戰。

日本方面，2位日本眾議員皆從「台日友好」立場，展望台日深化安全、經貿等各方面合作。昨天抵台訪問的鈴木馨祐表示，他參與推動友台事務目前聚焦三大重點，包括提升台灣安全防衛，加強台日關係法制化，例如推動日本版的「台灣關係法」，以及支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣立委則強調，台灣對抗威權中國的經驗，足供民主盟友借鏡。羅致政表示，中國會利用台灣的開放社會，滲透政黨、煽動民心，也會利用台灣對中國經貿的依賴，影響打擊政府，因此需靠國會扮演平衡角色，透過立法阻絕中國滲透力量，例如參考其他民主國家，立法要求政黨或政治人物必須揭露收受中國資金等。

何志偉表示，台灣了解解放軍、共產黨，可以提供資訊經驗給盟友參考，此外他認為溝通和嚇阻同樣重要，他想藉此向中國傳達訊息，若中國想持續經濟發展與成長，對台發動戰爭絕不是個好的抉擇。（編輯：翟思嘉）1110726