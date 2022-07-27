不當黨產案 朱立倫：救國團哪裡是屬於國民黨

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黨產會認定救國團現有財產中，有土地、建物及部分現金等為不當取得。國民黨主席朱立倫（前左）27日呼籲曾參與過救國團活動的朋友站出來說話。中央社記者吳家昇攝 111年7月27日

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（中央社記者蕭博文台北27日電）黨產會認定救國團現有財產中，有土地、建物及部分現金等為不當取得。中國國民黨主席朱立倫今天呼籲曾參與過救國團活動的朋友站出來說話，「救國團哪裡是屬於國民黨的？」

行政院不當黨產處理委員會昨天召開委員會議，認定救國團現有財產中如墾丁青年活動中心等共61筆土地、建物及現金新台幣13億9449萬7912元為不當取得之財產，命其移轉為國有。

朱立倫今天上午與國民黨台北市長參選人蔣萬安赴龍山寺參拜後接受媒體聯訪，針對救國團等事件發表看法。

朱立倫表示，要呼籲所有參與過救國團活動的朋友，不管是國民黨、民進黨或哪一黨都要勇敢站出來說話，「救國團哪裡是屬於國民黨的？」

他說，民進黨也有很多人都參與過救國團活動，今天不要為了把國民黨抄家滅族，所有這些無關、甚至很多八竿子打不著的通通要抄家滅族，民進黨這樣做對台灣民主是很大的傷害。

媒體詢問，台北市長柯文哲日前接受專訪時預測朱立倫一定會選總統。對此，朱立倫指出，柯文哲的專長真的是搞破壞，預測也一向很不準，所以也不用評論。

針對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能8月訪台，朱立倫表示，對於所有美方重要人士訪問台灣都表示歡迎，只要對台灣民主、國家安全有幫助的，都歡迎。（編輯：戴光育）1110727