裴洛西訪台？ 蘇貞昌：若有外賓來訪會做最好安排

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（中央社記者王揚宇台北27日電）外界關注美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否訪台，行政院長蘇貞昌今天表示，非常感謝裴洛西長年以來對台灣非常支持與友善，對於任何國外友好貴賓來往都非常歡迎。

蘇貞昌指出，若有外賓訪台，政府都會做最好的安排，至於相關時間和行程，都要尊重貴賓的規劃。

蘇貞昌今天下午出席國家科學及技術委員會揭牌暨主任委員布達典禮，會前接受媒體詢問是否有接獲美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台的消息，做上述表示。

民進黨立委王定宇、林楚茵、林靜儀及民進黨台北市議員參選人、前駐美代表處政治組長趙怡翔，今天參加由台灣新政協舉辦「台灣的議會外交之路：善的循環突破外交困境」媒體茶敘，也談及裴洛西計畫訪台一事。

裴洛西可能訪台，引起中國方面的反彈，對此，王定宇說，有一個最基本的鐵律，就是不能讓中國的恐嚇成為影響台美往來或關係的因素，這是美國對台外交的基本規則。很多美方外交專家提到，中國恐嚇一旦影響台美互動關係，會萬劫不復。

王定宇認為，中方高調恐嚇已造成華府、參眾議院，甚至五角大廈的不滿，認為任何一位美國人到任何地方，都不應該由中國決定，這樣的聲浪愈來愈高。

媒體報導美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）可能於9月再度訪台，趙怡翔會中談到，他日前訪問華府期間，有跟蓬佩奧的團隊會晤，包含和前國務院中國政策首席顧問余茂春等人見面，有聽說確實有訪台規劃，大概會是9月。

此外，立法院台匈國會友好聯誼會會長林楚茵分享訪問匈牙利等國的心得；她指出，雖然很多人都認為台灣與匈牙利關係挑戰重重，但透過駐匈牙利代表處人員多年努力，匈牙利國會已經成立友台小組。

王定宇透露，8月底將有多名匈牙利國會議員訪台。

林靜儀說，民主國家的國會在民主政治中非常重要，國會外交若無突破，那就更不要說政府之間的外交關係。（編輯：翟思嘉）1110727