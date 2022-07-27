德外長憂中國入侵台灣 籲減少對中依賴

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（中央社記者林育立柏林27日專電）烏克蘭遭俄羅斯入侵讓歐洲警覺台灣安全的重要性，德國外長貝爾伯克憂心北京可能攻打台灣，呼籲在經濟上減少對中國的依賴；如果中國真的出兵，德國政壇建議西方應步調一致對中國實施制裁。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在「德國廣播電台」（Deutschlandfunk）22日播出的專訪，對中國可能入侵台灣表示「高度憂心」；她認為，德國應該從多年來誤判俄羅斯、導致對俄國能源高度依賴學到教訓，對中國不要犯同樣錯誤。

她說，今年的中國和15年前不一樣，擴張領土讓其它國家付出代價，不再接受「一國兩制」、也就是台灣的民主能繼續存在，對中國對台動武一事必須嚴肅面對。

因此，貝爾伯克指出，北大西洋公約組織（NATO）日前在馬德里峰會通過的新戰略指俄羅斯是當前的直接威脅，但中國有可能成為最大威脅，因為中國不僅在軍事、在經濟也扮演舉足輕重角色。

為因應世界變局，德國計劃年底前公布新版的國家安全戰略，減少對中國依賴是其中的重點。

對此，貝爾伯克舉例說，德國的抗生素幾乎完全依賴中國，如何與可信賴的民主國家合作生產就是國家安全戰略的一環。

她強調，不是要完全中斷依賴，在全球化的世界也做不到，但不能太天真，看在現在戰爭爆發時俄國天然氣的供應出問題就知道。

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貝爾伯克對台灣局勢的憂心引起德國政壇共鳴。柏林「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）報導，隸屬執政聯盟的自由民主黨（FDP）祕書長迪吉-薩萊（Bijan Djir-Sarai）建議，中國如果攻打台灣，西方必須立即、而且步調一致對中國的個人和經濟實施制裁。

不過，由於德國經濟高度依賴中國，為避免制裁中國時自己也受到太大傷害，迪吉-薩萊認為德國和歐洲的經濟應盡快減少對中國的依賴。（編輯：黃自強）1110727