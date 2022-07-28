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國軍屏東操演採攻擊態勢 突擊舟波搶灘建陣地

2022/7/28 10:52（7/28 11:31 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）國軍漢光38號演習「聯合登陸作戰」，今天一早在屏東加祿堂灘岸進行演練，採攻擊軍態勢，以突擊膠艇、AAV-7兩棲突擊車編成突擊舟波，進攻灘岸建立灘頭陣地。

漢光38號演習今天進入第4天，「聯合登陸作戰」上午7時30分在屏東加祿堂灘岸進行，國軍採攻擊軍姿態，以突擊艇與AAV-7兩棲突擊車編成3波突擊舟波，透過2波次IDF戰機對海灘進行鎮壓，演練過程逼真，圍觀民眾驚呼連連。

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演習由CRRC突擊艇作為前鋒部隊開闢登陸點，水中爆破開拓安全航道，透過IDF戰機釋放熱燄彈，以大角度轉彎投彈，模擬對灘岸進行鎮壓，海面上同時由中平號戰車登陸艦施放18輛次的AAV-7兩棲突擊車泛水前進，投放煙霧彈掩蔽，順利搶灘，由陸戰隊員分邊攻擊。

海軍陸戰隊指揮部發布新聞稿表示，陸戰旅及海、空兵力編成聯合兩棲特遣部隊，採攻擊軍態勢，實施兩棲突擊作戰，以突擊艇及兩棲突擊車等載具編成突擊舟波，達到兵力快速登陸攻勢，並在海、空軍支援掩護下，向目標區灘岸登陸，迅速控領海灘附近要點，建立灘頭陣地，有效執行作戰任務。（編輯：陳仁華）1110728

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