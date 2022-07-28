陳時中：內湖交通是歷史共業 完整計畫將一一說明

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）民進黨台北市長參選人陳時中提出改善內湖交通願景，今天被問具體方法時指出，這個問題是歷史共業，已經有完整短、中、長期計畫，將隨著政見發布一一跟市民說明。

陳時中今天上午在競選團隊總幹事吳思瑤與士林北投區議員參選人林延鳳陪同下，參觀台灣創價學會至善藝文中心，並在會後接受媒體聯訪。

對於內湖交通要如何改善，陳時中指出，內湖交通是歷史共業，沒必要再口水戰，如何解決問題才是重要的，而解決問題不外乎提出短、中、長期計畫。

陳時中說，短期內先解決可解決的問題，同時擘劃長期能讓整體解決的方法，中間做得好不好則看誰有眼光、有執行力，他強調要加快速度，意思就是要簡化各項審查程序、展現效率，因為耽誤太多時間是全體市民的損失。

媒體追問，是否已有具體作法。陳時中表示，已經有完整短、中、長期計畫，將隨著政見發布一一跟市民說明。

媒體問，有意參選的台北市副市長黃珊珊提出松山機場遷建，是否有考慮。陳時中說，這是一個大問題、大變革，需要大家一起來討論，所以他不會在選舉時突然拋出這類議題，「坦白講，這樣是操作的成分遠大於對市政建設憧憬的成分。」

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此外，媒體詢問，傳出今天晚間與士林北投區議員林世宗的見面會臨時取消，是因為擔心太少支持者到場參與。陳時中表示，相信不是這個原因，可能是場地問題，但這部分競選總部會比較了解。

對於無黨籍台北市議員邱威傑針對敬老金議題表示對所有檯面市長參選人失望透頂，陳時中說，可能需要跟他稍微討論一下是失望什麼，因為整體政策上老、少都是需要政府照顧的對象。（編輯：李亨山）1110728