民眾黨陳琬惠批金權政治籠罩宜蘭 同黨律師退黨

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（中央社記者郭建伸、沈如峰宜蘭29日電）台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今天質疑，金權政治近年來籠罩宜蘭、縣長林姿妙與富商關係密切。同黨黨員律師郭美春認為，陳琬惠恣意無端批評各參選人，退黨表達不滿。

陳琬惠上午召開「打破金權政治再現宜蘭青天」記者會指出，華友聯集團主導蘇澳慶安段市地重劃，在法令完成修正後，重劃會即向宜蘭縣政府專案申購並獲得同意；後來宜蘭縣府招標「蘇澳新城溪鐵路橋下游河段河川疏濬土石採取作業」，又由華友聯集團旗下，同時也是負責市地重劃統包工程的永德營造得標，明顯違反採售分離原則。

她表示，縣府也漠視富商在梅花湖畔的違建，要求林姿妙應在任內拆除。縣府與林姿妙相關違法部分，台灣宜蘭地方檢察署、監察院應立案偵辦、調查。

縣府發布新聞稿指出，市地重劃案屬公共工程的一環，縣府本於推動公共工程建設的職責，給予適當協助，相關河川疏濬與土石採取作業過程完全依法令辦理，希望外界勿做不實影射及連結。

縣府表示，至於富商在梅花湖畔的違建，經冬山鄉公所查報後，確有此事，面積為2層樓共194平方公尺。縣府已在4月開立違反建築法違建拆除處分書，同時依照「宜蘭縣政府執行違章建築取締辦法」規定，將它列為第三順位拆除對象，後續將依照全縣違章建築優先順序，執行拆除作業。

宜蘭地方檢察署表示，有關違章建築的認定及拆除相關事宜，屬縣政府的權責；若案件涉有刑事不法，可提供相關事證向檢方檢舉。

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林姿妙家族涉嫌貪污遭檢方偵辦，郭美春擔任被告林姿妙女兒林羿伶的委任律師。

郭美春今天聲明，她是台灣民眾黨終身黨員兼宜蘭縣黨部法律顧問，但近期台灣民眾黨宜蘭縣黨部與縣長參選人或為選舉的聲量，竟不問事實、不計是非，召開記者會捕風捉影、恣意無端批評各參選人，流風所及僅是利用媒體，為自己聲量與私利，踩他人血前進的惡劣選舉手法。這種方式與台灣民眾黨的理念，完全悖離，實難共行，因此宣布退黨並辭去宜蘭縣黨部一切職務。（編輯：張銘坤）1110729