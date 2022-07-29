台灣不孤單 蔡總統勉勵結訓外交人員以工作為榮

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）總統蔡英文今天出席本期外交與僑務人員結訓典禮，她勉勵結訓者以身為台灣外交人員為榮，全力為台灣外交打拚；台灣雖承受中國巨大壓力，但在國際並不孤單，全世界已看見台灣的存在價值及強韌生命力。

外交部今天下午在台北賓館舉辦「第55期外交領事人員、第19期外交行政人員暨僑務委員會僑務人員專業講習班」結訓典禮。蔡總統、外交部長吳釗燮、公務人員保訓會主委郝培芝、僑委會副委員長徐佳青、外交部2位政次曾厚仁與田中光等出席。

蔡總統致詞時表示，結訓象徵責任開始及榮譽傳承，希望結訓人員以身為台灣外交人員為榮，全力為台灣外交打拚。台灣雖承受來自中國巨大壓力，但台灣在國際上並不孤單，近年來台灣與友邦及許多理念相近國家的關係大有進展，全世界已看見台灣存在價值，以及台灣面對挑戰展現的強韌生命力。

蔡總統強調，台灣戰略選擇十分清楚，就是與國際主流價值站在一起，讓世界看見台灣並重視台灣。外交人員的工作目標非常明確，是發揮創意、以務實態度與友邦和理念相近國家攜手合作，一起朝向更堅實的夥伴關係邁進。

蔡總統勉勵結訓人員時刻保持對外交工作的熱情，扮演台灣與世界接軌的橋梁，努力展現捍衛國家利益的決心與堅持。

吳釗燮致詞時提醒，外交的道路不會輕鬆，卻是對國家與人民的一份莊嚴承諾，他期許結訓者成為「有韌性」的外交人員，瞭解國際局勢變化帶來的啟示，更要抱持謙虛態度、持續學習，與團隊密切合作。

蔡總統頒發結訓證書給全體結訓人員，由受訓學員長代表接受，吳釗燮、兩位次長及外交部主秘也分別頒獎給訓練總成績優異人員。

「第55期外交領事人員、第19期外交行政人員暨僑務委員會僑務人員專業講習班」共計39名結訓學員，包括35名外交領事人員、2名外交行政人員及2名僑委會薦派的僑務人員，自今年1月17日起分別接受6個月及4個月的專業講習訓練。（編輯：林克倫）1110729

總統蔡英文（左）頒發結訓證書給全體結訓人員，由受訓的學員長代表接受。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年7月29日