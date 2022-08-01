坦言民調與對手有段差距 柯志恩：努力讓大家認識

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，目前和對手陳其邁的民調合理差距約20多%，有很大努力空間；8月底前會勤走基層，讓高雄市民更認識自己，並逐步建構市政白皮書。

柯志恩上午接受廣播節目專訪表示，很多高雄鄉親還對她不太熟悉，在8月底前會勤走基層，用不同方法讓大家認識、信任她。預計9、10月選情更熱時，會跟其他縣市長黨籍參選人相互配合，會有更多聯合造勢活動。對於正在逐步建構市政白皮書，目前完成進度近7、80%，再做修正後就能對外呈現。

至於近期許多民調陸續出爐，柯志恩坦言，目前跟對手、民進黨籍現任市長陳其邁的民調合理差距約在20多%，「還有很大努力空間」。她強調，自己從小到大做每件事都認真對待，選高雄市長絕不會只是沾醬油「會為名聲、未來而戰」。

對於民進黨桃園市長參選人林智堅論文事件，柯志恩說，林智堅的碩士論文指導教授、現任國安局長陳明通多次發聲明，為林智堅挺身而出，「真的是為民進黨豁出去了」，她從沒看過指導教授可以把學生的東西修正後，再給另一個學生。

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柯志恩指出，就算有發想，論文從發想到完成是很長的過程，要花很多時間，不是有這個想法就可以擁有它，「真正寫完，落筆完成，才是論文所有權」。

此外，對於北市選情呈「三腳督」局面，柯志恩指出，有意參選的台北市副市長黃珊珊，很多民調都呈現有逾20%支持度，尤其在年輕族群支持度很高。她不認為會有「棄保」可能，提醒國民黨的蔣萬安要謹慎以對。（編輯：孫承武）1110801