捷運為不分黨派奮鬥目標 蔣萬安：若當選加速工程

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）民進黨台北市長參選人陳時中提出8年完成捷運路網願景。國民黨參選人蔣萬安表示，捷運不是市長個人成就、是不分黨派為市民奮鬥的目標，若當選將加速工程、思考新路線。

國民黨台北市長參選人蔣萬安，下午出席松山區松基里鄰長自強活動餐會，會前接受媒體聯訪，被問及陳時中提出8年完成捷運路網願景一事。

蔣萬安說，北市交通建設是歷任市長一棒接一棒，而捷運規劃跟建設不是市長個人成就，是為了市民，不分黨派奮鬥的目標，蓋捷運不是菜市場喊價、喊得大聲就比較快，陳時中不該為了選舉空口說白話。

蔣萬安表示，若他當選台北市長，除了加速未完成的捷運工程，也會思考闢建新路線的可能性，讓市民更早享受便利成果。

陳時中提出8年完成捷運路網願景，遭台北市長柯文哲質疑是信口開河，北市副市長黃珊珊則表示要正視缺工與缺料問題。

另一方面，媒體追問蔣萬安民調最高、看好度輸給陳時中，是否擔心棄保效應。

蔣萬安重申民調都是參考，「但我們一定會贏」，且民進黨是用總統規格在打市長選戰，他是在用有限資源面對最大的政黨機器，但他對自己與台北市民有信心。

蔣萬安並表示，很快就會提出39歲以下選民關心的居住正義、生育環境等相關政見，並按照自己的步調，踏踏實實走遍台北、爭取認同。（編輯：方沛清）1110801