與馬嘉博會面 朱立倫：期盼台紐開展更多交流

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國民黨主席朱立倫（右）3日會見紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（左），朱立倫說，期盼台紐雙方能在未來開展更多交流合作，無論是旅遊、經貿、國防安全，都能更拉近雙方的距離與情誼。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 111年8月3日

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨主席朱立倫今天會見紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson），朱立倫說，期盼台紐雙方能在未來開展更多交流合作，無論是旅遊、經貿、國防安全，都能更拉近雙方的距離與情誼。

國民黨今天晚間發出新聞稿表示，朱立倫下午在中央黨部會見馬嘉博，交換台紐對亞太區域的經貿交流願景，以及雙方對近期區域安全局勢的看法。

朱立倫表示，中華民國與紐西蘭於經濟上合作十分密切，兩國自2013年國民黨執政時期起以「台紐經濟合作協定」為基礎拓展交流，創造豐碩的經濟成果。這2、3年來受疫情影響，對台灣與紐西蘭都非常重要的觀光旅遊產業受到嚴重衝擊。

朱立倫也說，台灣也不斷學習紐西蘭防疫的成功經驗，正共同面臨如何開放國門，才能同時保證國人健康與經濟成長的課題，期盼台紐雙方能在未來開展更多交流合作，無論是旅遊、經貿、國防安全，都能更拉近雙方的距離與情誼。

會中馬嘉博也提到跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），朱立倫表示，國民黨秉持理性中道原則，是個負責任的在野黨，支持任何對台灣有幫助的自由貿易協定，不會為反對而反對。

國民黨表示，馬嘉博則稱讚台灣的民主非常有活力，對台灣民主的價值有更深刻的認識。朱立倫強調，國民黨堅定捍衛臺灣的自由民主，希望台灣與紐西蘭能在共享自由民主價值的前提下，能開展更多合作。

朱立倫說，針對區域局勢，國民黨是唯一能同時與華盛頓和北京建立有效溝通管道的政黨，善於管理兩岸關係、降低台海風險，這是國民黨的優勢，也是不少重視穩健和平的國人支持國民黨的原因。國民黨從守護台灣人民安全、維護區域和平，以台灣利益優先的角度出發，會繼續堅定支持國軍、加強國防力量保衛台灣，守護中華民國，如此堅定態度絕不受任何外力影響而改變。（編輯：楊凱翔）1110803