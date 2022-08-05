中共軍演下立委訪日 眾議員盼台日模擬離島保衛戰

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（中央社記者王揚宇台北5日電）民進黨立委郭國文率團訪日，今天拜會日本國會議員。郭國文說，共軍軍演強化「台灣有事就是日本有事」的觀念；日本眾議員緒方林太郎提到，希望台日優先針對台灣離島保衛戰進行模擬與準備。

立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文4日率團訪問日本，今天拜會日本國會朝野議員，針對跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、日本版「台灣旅行法」進行交流，也提到中共解放軍為了報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，近期在台海的軍事演練，進一步討論台日安保議題。

郭國文指出，共軍在台灣周邊實施大規模軍事演訓，甚至發射飛彈，引起台灣與日本國安疑慮，解放軍的作為強化「台灣有事就是日本有事」的觀念，更凸顯台日安保的重要性。

郭國文表示，除了安全保障外，台日也可透過經濟安保來鞏固雙方關係，CPTPP就是重要切入點，但目前台日尚未展開「非正式協商」，也因為中國因素的考量，沒有國家願意作為開啟協商的先鋒者，他希望日本能擔任此角色，在CPTPP會員國中，踏出關鍵第一步。

具有外務省背景的眾議員緒方林太郎表示，自己去過中國廈門，發現與金門的距離真的很近，他憂心中共若有入侵台灣領土的打算，可能從離島下手，但此問題經常被忽略，希望台日優先針對離島的保衛戰進行模擬與準備。

參議員和田政宗除期待台灣能由總統或副總統來參加日本已故前首相安倍晉三的國葬，也提出比「台灣旅行法」更具有軍事援助保障的「台灣關係法」，希望能深化跟台灣進行交流。

眾議員細野豪志表示，日本議員預計針對「台灣有事」的事態進行沙盤推演，盼抑制中國的野心，更喊話台日是命運共同體。

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在CPTPP議題上，眾議員鈴木馨祐指出，目前焦點在英國，希望處理完英國申請案後，就能啟動台灣案的討論；然而，相關協商單靠日本推動稍顯困難，希望台灣能持續爭取東南亞國家的支持。

311事件的時任日本首相野田佳彥表示，感謝台灣今年2月解除對於福島食品的禁令，他也提出透過對台加入CPTPP、世界衛生大會（WHA）的援助，來回應台灣的善意。（編輯：蘇龍麒）1110805