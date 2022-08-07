將關起來的店門打開 蔣萬安承諾重振萬華經濟

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跨領域創新協會7日晚間在台北市萬華龍山寺前封街舉辦「阿爸ㄟ情歌」艋舺金曲公益演唱會，國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）到場，與支持者握手致意。中央社記者趙世勳攝 111年8月7日

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（中央社記者劉世怡台北7日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今晚出席「阿爸ㄟ情歌」艋舺金曲公益演唱會時表示，積極協同專家擬定「打開鐵門計畫」，力拚重振在地經濟，讓萬華風華再現。

跨領域創新協會，今晚在萬華龍山寺前封街舉辦「阿爸ㄟ情歌」艋舺金曲公益演唱會，協會理事長蔣萬安致詞表示，「一府、二鹿、三艋舺」說明了萬華在台灣發展史上的重要性，而近期他來到萬華好幾趟，看到一向蓬勃發展、充滿生命力的艋舺商圈，受到過去2年疫情衝擊頓失生機。

蔣萬安提及，龍山寺附近的百年老店「龍都冰菓室」「蔴油李」搬遷、「小南鄭記台南碗粿」遷店，這些代表不只是老饕族口中美食，更是大家成長難忘記憶；「萬華在地居民有無比的堅強及韌性，接下來迎接後疫情復甦，需要各方大力協助」。

蔣萬安指出，已積極協同相關專家，擬定「打開鐵門計畫」，將關起來的店門一一打開，力求振興萬華在地經濟，讓擁有深厚文化底蘊、庶民美食的艋舺商圈能夠重新活化再造。

協會新聞稿指出，「阿爸ㄟ情歌」活動今天下午4時登場，舞台表演由知名視障歌王李炳輝、超級星光大道林芯儀、新生代學生歌手陳家豪、張瑄容等輪番獻唱，重新詮釋多首金曲老歌，吸引民眾攜家帶眷同歡；暖場及串場節目，特別邀請萬華區在地團體表演「中東舞媚娘」、韻律舞等。

此外，協會也邀請義剪團隊，提供民眾理髮服務，由民眾隨喜打賞，金額全數捐出做公益。

在公益捐贈時段，蔣萬安攜手市議員郭昭巖、吳志剛、應曉薇、鍾小平，將鴻海集團富佳生技的核酸檢測分析儀（俗稱口水機）及快篩試劑，捐贈給4個社福團體，分別為台北市社會局社會福利中心、財團法人中華民國唐氏症基金會、私立涵宇康復之家、漸凍人協會，並全體大合唱「感恩的心」，在父親節前夕向每位辛苦的父親致敬。（編輯：方沛清）1110807

跨領域創新協會7日晚間在台北市萬華龍山寺前封街舉辦「阿爸ㄟ情歌」艋舺金曲公益演唱會，國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）出席致詞。中央社記者趙世勳攝 111年8月7日

跨領域創新協會7日晚間在台北市萬華龍山寺前封街舉辦「阿爸ㄟ情歌」艋舺金曲公益演唱會，國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）與來賓一起在台上合唱「感恩的心」。中央社記者趙世勳攝 111年8月7日

跨領域創新協會7日在台北市萬華龍山寺前封街舉辦「阿爸ㄟ情歌」艋舺金曲公益演唱會，邀請知名視障歌王李炳輝（前右2）到場表演，國民黨台北市長參選人蔣萬安（前中）上前握手並合影。中央社記者趙世勳攝 111年8月7日