更多編輯台推薦新聞：
6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

颱風愛挑父親節來台？鄭明典：22年間6颱發布陸警
生活

颱風愛挑父親節來台？鄭明典：22年間6颱發布陸警

18歲來台求學5年 宏都拉斯大使：台灣是我第二個家
政治

18歲來台求學5年 宏都拉斯大使：台灣是我第二個家

共軍軍演72小時 台灣海域船舶情勢一次看
政治

共軍軍演72小時 台灣海域船舶情勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

楊子葆愛爾蘭媒體發聲 裴洛西效應凸顯ICAO應納台灣

2022/8/8 20:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）駐愛爾蘭代表楊子葆今天在當地重要新興網媒Gript發表專文，強調為堅持民主，有時可能繞點遠路，但絕不可因害怕而自我設限。裴洛西訪台效應凸顯台灣在國際飛航的關鍵地位，國際民航組織應納入台灣。

楊子葆表示，為避免引發不必要衝突，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日搭乘專機前往台灣訪問時，航線繞過南海，循菲律賓飛航情報區進入由台灣民航局管理的台北飛航情報區，最後降落在台北松山機場，展現務實做法。

裴洛西離台後，中國在台灣周邊海域舉行含實彈射擊的軍演，進出台灣的國際航班轉而以北接日本飛航情報區、南銜菲律賓飛航情報區的方式維持飛航交通暢行。楊子葆認為，這凸顯國際民航組織（ICAO）長期所倡議「無縫天空」（Seamless Sky）的重要性。

不過，楊子葆指出，中國對民主國家視為理所當然的「自由移動基本人權」過度反應，因此「無縫天空」之前還必須加上「友善」這個形容詞：民主國家價值同盟應合作確保全球「友善無縫天空」順利運作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊子葆強調，中國的恫嚇反而凸顯台灣銜接東北亞與東南亞、友善飛航空港的關鍵地位。

楊子葆指出，1971年起，台灣就受政治因素影響，遭排除於ICAO體系之外，第41屆ICAO大會將於9月27日至10月7日舉行，為展現國際民航社群對後疫情全球復甦的期待，今年的大會主題是「重新連結世界」（Reconnecting the world）。楊子葆呼籲：ICAO該「重新連結台灣」（Reconnecting Taiwan）了。（編輯：高照芬）1110808

楊子葆
愛爾蘭台僑挺台灣參與WHA 都柏林健走 台灣爭取參與WHO 陳時中楊子葆愛爾蘭媒體發聲
裴洛西
共軍演訓繼續 北京稱向肇事分子警示 紐時：習近平將維護國家安全變成鞏固權力的手段
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族