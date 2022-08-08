楊子葆愛爾蘭媒體發聲 裴洛西效應凸顯ICAO應納台灣

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（中央社台北8日電）駐愛爾蘭代表楊子葆今天在當地重要新興網媒Gript發表專文，強調為堅持民主，有時可能繞點遠路，但絕不可因害怕而自我設限。裴洛西訪台效應凸顯台灣在國際飛航的關鍵地位，國際民航組織應納入台灣。

楊子葆表示，為避免引發不必要衝突，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日搭乘專機前往台灣訪問時，航線繞過南海，循菲律賓飛航情報區進入由台灣民航局管理的台北飛航情報區，最後降落在台北松山機場，展現務實做法。

裴洛西離台後，中國在台灣周邊海域舉行含實彈射擊的軍演，進出台灣的國際航班轉而以北接日本飛航情報區、南銜菲律賓飛航情報區的方式維持飛航交通暢行。楊子葆認為，這凸顯國際民航組織（ICAO）長期所倡議「無縫天空」（Seamless Sky）的重要性。

不過，楊子葆指出，中國對民主國家視為理所當然的「自由移動基本人權」過度反應，因此「無縫天空」之前還必須加上「友善」這個形容詞：民主國家價值同盟應合作確保全球「友善無縫天空」順利運作。

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楊子葆強調，中國的恫嚇反而凸顯台灣銜接東北亞與東南亞、友善飛航空港的關鍵地位。

楊子葆指出，1971年起，台灣就受政治因素影響，遭排除於ICAO體系之外，第41屆ICAO大會將於9月27日至10月7日舉行，為展現國際民航社群對後疫情全球復甦的期待，今年的大會主題是「重新連結世界」（Reconnecting the world）。楊子葆呼籲：ICAO該「重新連結台灣」（Reconnecting Taiwan）了。（編輯：高照芬）1110808