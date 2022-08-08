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國防部：39架次共機台海周邊軍演 14架逾越中線

2022/8/8 20:57
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（中央社記者游凱翔台北8日電）國防部晚間公布今天中共軍演情況，截至下午5時止，偵獲39架次共機、13艘次共艦，其中有14架共機逾越台灣海峽中線北端，國軍以空中偵巡兵力、海軍艦艇及岸置飛彈適切應處。

國防部晚上發布新聞稿表示，統計截至下午5時止，偵獲共機39架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域21架次）、共艦13艘次，並持續在台海周邊進行聯合海空行動。

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國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統嚴密監控敵情狀況，除廣播示警並以空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。

另外，根據空軍公布的「台海周邊空域空情動態」，國防部公布的21架次中，包括8架次蘇愷30戰機、6架次殲11戰機、2架次殲轟7、4架次殲16戰機、1架次卡28反潛直升機；根據航跡圖顯示，14架次共機（8架蘇愷30、6架殲11）逾越台灣海峽中線北端，其餘機種則侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。（編輯：林克倫）1110808

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