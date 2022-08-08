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林佳龍提福利政見 幫65歲以上長者免費裝假牙

2022/8/8 21:36
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（中央社記者王鴻國新北8日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，一座進步的城市，對於老人家及青年會特別重視與照顧，「65歲以上免費裝假牙」是他參選後提出的第1個福利政見。

林佳龍今天在臉書（Facebook）貼文指出，他「準備好了」，要幫65歲以上長者免費裝假牙。這也是行政院長蘇貞昌4年前參選新北市長就提出的政策，「我們接棒推動。」他到基層走訪時，許多鄉親長輩都非常支持這個政見。

他說明，為什麼要推動老人家免費裝假牙？因為老人家沒有牙齒，將影響飲食意願，也會影響身體健康；老人家沒有牙齒，會降低社交意願，不願講話，不敢笑，也會影響心理健康；推動補助，也是減輕年輕人照顧老人家的經濟及心理負擔。

他表示，新北市是一個人口將近400萬人的大城市，65歲以上的長輩就超過65萬人。牙齒問題是許多長輩需面對的，新北市目前靠著中央的補助政策在協助，但受惠的只有中低收入戶及身心障礙者。

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「侯市府說『世界潮流是保住真牙』。我們想問如果保得住真牙，誰需要裝假牙？」林佳龍指出，承諾若當選新北市長，將延續執政台中市的理念，補助65歲以上長者免費裝假牙。

他表示，若當選計劃每年編列新台幣5億元預算，「用4年20億、替老人家顧喙齒」。他要讓資深市民能正常生活，要讓生活在新北市的老人家充滿笑容，這是一座進步城市該做的事。「新北大翻新，從照顧市民做起，讓我們成為一座進步的城市。」（編輯：戴光育）1110808

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