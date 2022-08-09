紐時：李明哲經歷牢獄之災 籲挺身對抗北京威脅

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（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）紐約時報報導，台灣非政府組織工作者李明哲遭中國當局關押5年後獲釋，歷經牢獄之災，他與妻子李凈瑜嘗試傳達不要畏懼北京威脅，高調反抗才能幫助體制內受壓迫者的理念。

報導寫道，李明哲因提倡民主而被中國當局指控「顛覆國家政權」。2017年9月，李明哲尚未受審，但幾乎篤定會被判有罪；李凈瑜則沒有把握與丈夫能有未受監控的相處機會。

李凈瑜當時想出一個辦法。她清楚，中國當局能阻止她和丈夫交談，但無法阻止她把自己的身體當作畫布。李明哲在湖南省受審後，獲准與妻子在另一個房間短暫會面。在法警與中國官媒記者注視下，李凈瑜舉起雙臂秀出「李明哲，我以你為榮」刺青。

李凈瑜舉起雙臂秀出「李明哲，我以你為榮」刺青，表現對李明哲的支持。（中央社檔案照片）

47歲的李明哲回憶見到妻子刺青的感覺時說：「我的力量馬上增強百倍。過去5年，那對我一直是最大的安慰，我知道我沒有被家人拋棄。」

報導寫道，李明哲今年4月獲釋，這幾個月與李凈瑜設法以兩人經歷，鼓舞台灣等地試圖抵抗中國威權過分擴張的人士。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，中國派遣艦機在台灣周邊演習，北京對台威脅再度令外界重視。

裴洛西訪台期間會見李明哲等多位人權鬥士與公民社會領袖。李明哲轉述，裴洛西會面時談到她對中國人權的長期觀點，她對中國年輕人不認得1989年天安門事件著名的「坦克人」照片感到灰心，並對為利益而忽視中國侵犯人權的人感到失望。

李明哲說，裴洛西的話令他感動，「她分享在她生命歷程中真正經歷過的事」。

李明哲曾說，他被捕及北京打壓香港民主運動，是中國愈來愈願意施展力量的跡象。面對這類恫嚇，李明哲與李凈瑜曾告訴其他人權鬥士，高調反抗能幫助體制內受壓迫者。

報導寫道，對某些人來說，上述訊息可能過於樂觀。中共對司法、安全機關及媒體的影響力無遠弗屆，政治犯家屬面對中國當局威脅報復親人，往往聽從警告，保持緘默。但李凈瑜選擇不同做法。

李明哲在中國被捕後，李凈瑜多次召開記者會敦促中方釋放丈夫。她兩度赴美國華府會見時任總統川普政府官員，並在國會作證，懇求美方幫忙對北京施壓。

兩人坦承，李明哲因身為台籍而受到一定程度保護，這是中國公民沒有的。但他們說，李凈瑜四處奔走引起國際社會重視，有助改善李明哲的處境。李明哲在獄中每天被迫勞動12小時，與其他受刑人製作手套與鞋子，沒有面臨酷刑，且曾有及時醫療照護、獄方批准的讀物等一般政治犯沒有的特權。

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）資深中國研究員王亞秋說，李凈瑜高調處理李明哲案的決定很罕見，卻奏效了。一般來說，國際關注會讓當局意識到「犯人正在被注視」。

李明哲成長在外省家庭，長期同情中國受打壓的民主運動，常與中方人士討論台灣民主化經驗，並向人權律師、政治犯等中國囚犯親屬捐錢與書籍，但多年來往返兩岸都沒出事。

2017年3月，李明哲從廣東省珠海市入境中國後被帶往一處秘密監獄，遭審問他的工作、和台灣公民社會團體與政府組織的關聯。李明哲回憶說：「我當時知道完蛋了。」

同年11月，湖南省岳陽市中級人民法院判處李明哲有期徒刑5年。李凈瑜深受打擊，但原本就體重驟降、健康惡化的她堅持展現力量。這與她曾研究台灣白色恐怖時期多年的背景相關。

李凈瑜恩師是曾以政治犯身分入獄逾25年的前民主進步黨主席施明德。

施明德說，威權政府都一樣，只會回應強者，而非弱者。他曾告訴李凈瑜：「別只專注在獨裁政權有多強大。」

報導提到，李明哲入獄後逾兩年間，李凈瑜幾乎每個月都會飛往中國探視丈夫。李明哲告訴她獄中悲慘狀況，包括工時長、水溫極低。李凈瑜每次公開反映這些問題，獄中情況略有改善，李明哲都會得意露出笑容，深知妻子在外奔走有了效果。

李明哲獲釋後回到台北，這段時間處理在他服刑期間過世的父親後事，飽覽李凈瑜替他保留的報章雜誌，首次讀到2019年香港民主運動，並終於再度嘗到他最愛的菠蘿麵包。

李明哲說：「中國人現在最大的麻煩是他們都知道共產黨不好，但他們不知道要怎麼改變它。至少我們的例子可以讓更多人有信心，去相信他們能透過自身努力改變處境。」（編輯：郭中翰）1110809