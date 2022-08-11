巴拉圭大使：台巴愛好和平 但歷史艱難時刻不畏戰

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（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文今天接受巴拉圭共和國新任駐台特命全權大使費卡洛呈遞到任國書，費卡洛致詞提到，台巴兩國均愛好和平，但是為了捍衛國家的未來，「在歷史艱難時刻我們不畏戰」，人民也都充分展現無比的勇氣與愛國情操。

蔡總統今天在總統府接受巴拉圭共和國新任駐台特命全權大使費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez）呈遞到任國書。

費卡洛致詞時表示，台巴兩國邦誼密切、休戚與共，共享長達65年日益強化，且從不曾間斷的正式外交關係，因此獲交付駐節在台灣的使命，讓他感到責任更加重大。

費卡洛指出，台巴兩國均愛好和平，但是為了捍衛國家的未來，「在歷史艱難時刻我們不畏戰」，人民也都充分展現無比的勇氣與愛國情操。維護基本人權以及自由、平等、公義及法治等普世價值，更是兩國政府不可撼動的基石，同時更是鞏固並強化雙邊關係的共通理念。

費卡洛提到，巴拉圭在不同國際場合多次支持中華民國台灣，更期盼台灣可以成為國際體系的一份子。台灣在不同領域所獲致的重要成就與貢獻，都是人類發展及克服困境的珍貴工具，例如，全球大爆發的新冠疫情或是其他衛生挑戰。

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他說，兩國在經濟發展具高度互補性，巴拉圭擁有豐沛的天然資源、優越的地理位置及司法保障，都是台商投資巴國且深入南美廣大市場的優厚條件。他也感謝台灣的協助與合作，讓台巴科技大學成為奠定巴拉圭科技發展，朝向光明未來的重要合作計畫。

費卡洛期盼，兩國邦誼在既存穩固基礎之下，能夠繼續促進經濟、技術合作，提升兩國雙邊經貿往來。台灣及巴拉圭雖然相距遙遠，但對於追求經濟繁榮、社會公義、民主自由及人民福祉的理念一致，讓兩國緊密結合在一起。（編輯：蘇志宗）1110811