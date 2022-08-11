巴拉圭大使遞到任國書 蔡總統：民主陣線團結同心

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（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文今天接受巴拉圭共和國新任駐台特命全權大使費卡洛呈遞到任國書，蔡總統說，此時此刻面對全球威權主義持續擴張，民主陣線的夥伴更要加強合作，團結同心，共同守護信仰、價值以及生活方式。

蔡總統今天在總統府接受巴拉圭共和國新任駐台特命全權大使費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez）呈遞到任國書。

蔡總統說，今年是中華民國和巴拉圭建交65週年，在這個值得紀念時刻，費卡洛獲得巴拉圭總統阿布鐸、參議院各黨派的支持成為新任駐台大使，充分展現出巴拉圭政府對台灣的重視。

蔡總統指出，費卡洛大使不僅是專業的外交官，擁有豐富的學經歷，也和台灣很有淵源，過去曾兩度派駐台灣，並且在這裡取得學位，對於拉丁美洲情勢和亞太地區事務非常熟悉。

蔡總統（圖）表示，今年是中華民國和巴拉圭建交65週年，在這個值得紀念時刻，費卡洛獲得巴拉圭總統阿布鐸、參議院各黨派的支持成為新任駐台大使，充分展現出巴拉圭政府對台灣的重視。中央社記者王飛華攝 111年8月11日

她說，台灣和巴拉圭是理念相近的盟邦，共享自由民主普世價值，多年來兩國不僅在各領域擁有豐富的合作成果，也共同推動台灣巴拉圭科技大學計畫，一起培育更多的科技人才。

蔡總統提到，台灣和巴拉圭在經貿交流上，也是非常緊密的夥伴，尤其台巴經濟合作協定生效以來，更是加速兩國貿易成長，去年台灣進口巴拉圭的優質牛肉創新紀錄，高達2.9萬公噸。

蔡總統期待費卡洛持續深化兩國關係，為雙方交流合作、經貿往來開創更多新局。

另外，蔡總統說，她要藉這個機會，請費卡洛代表她向阿布鐸總統表達感謝，謝謝巴拉圭政府多次在國際場合為台灣仗義執言，堅定支持台灣。

蔡總統表示，此時此刻面對全球威權主義持續擴張，民主陣線的夥伴更要加強合作，團結同心，共同守護信仰、價值以及生活方式。（編輯：謝佳珍）1110811

總統蔡英文（左5）11日在總統府接受巴拉圭共和國新任駐台特命全權大使費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez）（左4）呈遞到任國書，期待費卡洛持續深化兩國關係，為雙方交流合作、經貿往來開創更多新局。中央社記者王飛華攝 111年8月11日