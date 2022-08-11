指黃珊珊終究要選 柯文哲：耽擱她選舉行程不好意思

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北市長柯文哲今天表示，原本預算書送到議會，副市長黃珊珊就要請辭，沒想到另名副市長蔡炳坤突然生病。但黃珊珊終究要選，「我都還覺得耽擱到她選舉行程有點不好意思」。

柯文哲下午出席「台北蓋水」彩繪特色人孔設計成果展，媒體堵訪時被問及黃珊珊請辭時間點。

柯文哲說，本來北市府預算書送到議會後，黃珊珊就要請辭，沒想到副市長蔡炳坤突然生病，黃珊珊多留一天就多幫忙做事一天，「我都還覺得耽擱到她選舉行程，有點不好意思」，但黃珊珊終究要出去選、不能再拖了。

黃珊珊今天出席「四平想BUY就BUY購物節」會前接受聯訪，媒體詢問，外傳8月底將請辭，是否有相關規劃。黃珊珊表示，請辭副市長時會向外界報告，目前除有很多市政工作要忙，還要交接因中風住院的蔡炳坤負責業務，需要時間。

此外，媒體問民進黨桃園市長參選人林智堅的論文風波，身兼民進黨主席的總統蔡英文喊話全黨挺堅，是否在與學界對著幹。

柯文哲回應，蔡總統是在逼台灣人在台大跟民進黨之間抉擇，「既然蔡總統心意已決，那我們台灣人民也只好做抉擇」。（編輯：李亨山）1110811