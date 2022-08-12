統促黨鬧場 綠譴責不理性手段干擾民主活動

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（中央社記者賴于榛台北12日電）民進黨昨晚舉辦18歲公民權宣講，遇統促黨舉牌鬧場。民進黨發言人林靜儀今天說，嚴正譴責統派人士企圖用不理性手段與錯假言論，干擾民主活動進行。

民進黨主席蔡英文昨晚出席18歲公民權宣講活動，現場出現3名統促黨人士舉著「蔡英文不要挑起戰爭、我們要和平」標語大聲抗議，宣講一度遭干擾。

林靜儀今天透過媒體群組指出，中共持續對台進行多日軍演，已經受到世界各民主國家譴責，而後更進一步發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，明確宣示對台侵略的意圖。

她說，蔡總統上任以來，面對兩岸情勢發展，一直秉持的態度，就是「冷靜不躁進、理性不挑釁」，昨天卻有統派人士以「不要挑釁中國」為由，跑到18歲公民權修憲複決的宣講場合鬧場，這配合中國的行為，除令人質疑，也無法讓民主台灣多數人所接受。

林靜儀說，在日本前首相安倍晉三遇刺事件後，國家元首的安全絕不容輕怠，據媒體報導，部分鬧場人士除偽裝成記者、民眾混入會場外，甚至有多項前科，可能危及總統安全，「有心人士不應做出非理性、踰越法律的行為」。

她表示，台灣不斷受到中國文攻武嚇，加上國民黨又不顧中國軍演對台的威脅，堅持靠攏中國，內外交迫的處境下，統派人士也企圖用不理性的手段與錯假言論，干擾18歲公民權議題的民主活動進行，有違自由民主該有的精神，民進黨要強力譴責。（編輯：謝佳珍）1110812