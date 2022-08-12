加拿大代表芮喬丹將離任 外交部頒贈睦誼外交獎章

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（中央社記者游凱翔台北12日電）加拿大駐台代表芮喬丹將卸任，外交部上午頒贈睦誼外交獎章。他表示，加拿大過去幾年從台灣身上學習到很多事情，而真正的友誼是基於共同的價值觀，並相互扶持幫助，因此他很驕傲加台站在一起。

加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）即將卸任，上午在外交部接受外交部長吳釗燮頒贈「睦誼外交獎章」，同時加拿大駐台代表處職員均出席，最後合影留念。

芮喬丹致詞表示，我們長年擁有民主因此視其為理所當然，但現在他才知道在某些層面他錯了，因為直到現在他才知道民主真正的意義，他很自豪過去幾年內，與同事、吳釗燮及台灣朋友站在一起，在壓力下持續捍衛今天享有的民主自由，因此他相當欽佩台灣朋友。

芮喬丹指出，加拿大政府過去幾年從台灣的身上學習到很多事情，今天他獲頒名為「睦誼」的勳章更具貼切，因為真正的友誼是基於共同的價值觀，並相互扶持幫助，因此他要很自豪的說：「我很驕傲加拿大與台灣站在一起，且將持續進行下去」。

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吳釗燮致詞時表示，台灣與加拿大的雙邊關係達到新高，芮喬丹就任以來在台灣各社群相當活躍，且強化雙邊貿易、投資、文化以及原住民議題等領域。台灣在去年也與加拿大簽署雙語教育聯合聲明；兩個多月前，台加也完成「投資促進暨保障協議」（FIPA）探索討論，相當期待強化商業交流。

吳釗燮提到，這幾年加拿大支持台灣有意義參與國際組織的力道變得越來越強勁，他希望藉此機會誠摯感謝加拿大總理杜魯道公開的為台發聲，若沒有芮喬丹的努力不懈與支持，是無法達成此成果，因此芮喬丹不僅是他的真朋友，更是台灣的真朋友，因此除了獻上祝福之外，也請芮喬丹別忘了回來台灣。（編輯：蘇志宗）1110812

加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）（左）即將卸任，外交部長吳釗燮（右）12日上午頒贈睦誼外交獎章。中央社記者游凱翔攝 111年8月12日