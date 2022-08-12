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謝武樵籲英美實施自由航行 捍衛台海中線

2022/8/12 20:49
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（中央社記者陳韻聿倫敦12日專電）美國眾議院議長裴洛西訪台，中共持續藉故對台軍演。駐英國代表謝武樵近日接受英國「衛報」專訪時說，英、美等國未來幾週有必要在台灣海峽以具體行動伸張自由航行權，捍衛台海中線。

謝武樵重申，台海中線是台海和平穩定的決定性指標。

裴洛西（Nancy Pelosi）2至3日訪問台灣，共軍4至7日在台灣周邊實施含實彈射擊的大規模軍演，期間有數枚彈道飛彈穿越台灣上空，隨後共軍更於9日宣布無限期延長演訓。

根據國防部自3日以來公布的資料，至今已有近200架次共機逾越台海中線。台灣也遭受數百萬次網路攻擊，受影響的包括總統府、外交部、國防部等政府部會官網。

衛報（The Guardian）11日晚間刊登外交新聞主編溫圖爾（Patrick Wintour）對謝武樵的專訪。

謝武樵指出，共軍近日的演訓規模有別於過往，顯然不是在短時間內集結如此龐大資源，而是經過事先謀劃、伺機而動，中方判定在恰當的時間點出手，「而他們選擇了裴洛西訪台這件事」。

謝武樵說，這場區域安全危機是北京「自導自演」的產物；此外，不需特別發揮想像力也能推論，中方正試圖「創造新的現狀」。

儘管北京文攻武嚇不斷，謝武樵強調，台灣和支持台灣的友人都不會接受被脅迫。英國國會外交委員會預計今年底前組團訪台。

溫圖爾詢問，中國對台灣的侵略行動是否必然發生。謝武樵回應，無論侵略是否必然發生，台灣都必須確保掌握可信嚇阻力。

他強調，台灣將強化自身防衛能力並持續尋求國際團結支持。

儘管英國政府從未明確表態將如何應對中國侵略台灣，現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）曾數次呼籲英國及其盟友協助確保台灣擁有足夠的自我防衛能力，英國對台核發的軍備出口許可近兩年則明顯增加。

謝武樵呼籲英國持續捍衛以規則為基礎的國際秩序，並強化與台灣的投資貿易連結。

他提到，目前台灣與英國正討論在太陽能、生物科技、氫能、交通運輸、半導體供應鏈韌性等領域強化合作的可能性。（編輯：陳惠珍）1110812

謝武樵
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裴洛西
裴洛西稱台灣是自由民主國家 中國：嚴重挑釁 駐關島辦事處長投書媒體 批中國軍演破壞和平
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