三胞胎同在陸軍飛訓部服役 兄弟情袍澤愛寫罕見紀錄

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影片來源：軍聞社

（中央社記者黃雅詩台北14日電）「如果把名字蓋起來，分辨得出誰是哥哥嗎？」軍聞社今天報導，陸軍飛行訓練指揮部出現「同卵三胞胎」在同一單位服役的罕見情況。3人長相、個性都相似，血緣兄弟情延伸為軍中袍澤之愛。

軍聞社及「國防線上」節目報導指出，陸軍飛行訓練指揮部出現三胞胎兄弟黃楷文下士、陳楷霖下士（從母姓）、陳楷樺上士（從母姓）一同服役的特殊情況。

其中排行老么的陳楷樺上士，最早進入飛訓部服役，軍階最高。目前擔任機工長一職，主要負責AH-1W直升機的維保工作。

大哥黃楷文、二哥陳楷霖原在民間工作，聽到小弟分享軍中經驗後，認為軍中環境不錯，決心一起入伍，並一同分發到飛訓部服役，創下同卵三胞胎在同一單位服役的罕見紀錄。

陳楷樺在影片中表示，當初最不能接受他從軍的是母親，因為母親認為當兵要吃苦耐勞，但當母親看到他從軍後的改變，態度默默轉為支持。

目前擔任飛機修護檢士的黃楷文在影片中說，他想加入國軍是因為看到小弟入伍多年，成長很多，破除了當兵不好的傳言。

二哥陳楷霖主要負責人事行政工作，他打趣說，最困擾的是有時候大哥來找他，會坐在他的位子上，學長姐進來談事情，常把大哥當成他，可能事情都已經講了8成，才發現交談對象是哥哥。

三胞胎的母親陳玉芳在影片中說，兄弟就算公事很忙，仍會打電話回來分享軍中生活。她的願望，就是希望三兄弟的軍旅生活一直平平安安。（編輯：楊蘭軒）1110814