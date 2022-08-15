私校教師聘約爭議多 監院：教育部消極處置通過糾正

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（中央社記者陳俊華台北15日電）監委賴鼎銘等人今天指出，教育部長期未主動清查私校聘約內容及爭議，部分教師長期面臨不合理聘約，甚至遭違法解聘，損及教師人權，教育部多年來消極處置，將糾正教育部。

監察委員賴鼎銘、蕭自佑、林國明透過新聞稿指出，「私立大專校院教師聘約爭議」案，經調查後，教育及文化委員會8月11日通過調查報告，並糾正教育部，要求確實檢討改進。

糾正案文指出，教育部曾在102年11月22日函發教師聘約明顯不合理內容與合理聘約的範例，給各級私立學校參考，但該範例未具強制力，且部分私校的學術研究加給或職務加給數額，未納入教師聘約，陸續仍有未經協議扣減情形，違反教師待遇條例規定。

糾正案文表示，常見聘約爭議樣態，包括利用發聘書迫使教師同意減薪、所涉校內規章不公開、未經校務會議審議、內容顯失公平及刻意迴避教師待遇條例的協議程序等。

調查發現，諮詢專家意見指出，期間除各類私校教師聘約爭議及侵害權益的事件攀升外，更多是近5年內陸續發生；但距教育部函發範例至今已逾8年，教育部卻未主動清查全國私校教師聘約內容爭議，思考解決對策，只依個案陳情函轉、消極零星處置，疑只作紙上監督。

監委表示，部分教師長期面對不合理聘約，甚至遭受違法解聘或不續聘待遇，損及教師人權及學生學習權益，不利高教專業發展，也不符教師法及教師待遇條例對教師身分及生活制度性保障的重要意旨，教育部核有怠失。

監委也說，現行私立大專校院編制內教師的本薪，應依公立學校同級同類學校教師標準辦理，但由於部分私校大幅刪減學術研究加給，導致私校教師平均合計月支數額，仍有嚴重落差。

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監委表示，學術研究加給雖由學校自訂，但部分財務狀況及註冊率尚佳的學校，屢傳教師研究費長期打折等不合理情事，教育部政策措施成效不彰，未積極督導私校衡酌財務狀況及發展，比照或研訂相關加給，顯未符憲法等保障教育工作者生活、提升教育品質的重要意旨，亟待積極檢討改善。

調查報告指出，目前私校教師聘約爭議長期引發的問題，已影響高教發展及學生受教品質，教育部從102年至今，未因私校不合理或違法聘約，按規定扣減私校招生名額或負連帶責任情形，對整體亂象束手無策，後續亟待積極溝通研議，儘速謀求改善。（編輯：翟思嘉）1110815