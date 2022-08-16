藍批林佳龍柬埔寨詐騙案無作為 綠不齒選舉操作

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近期發生國人至柬埔寨打工遭詐騙被囚案，新北市議會國民黨團16日批評民進黨新北市長參選人林佳龍擔任無任所大使卻無作為。（黨團提供）中央社記者王鴻國傳真 111年8月16日

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（中央社記者王鴻國新北16日電）國人赴柬埔寨遭詐騙，新北市議會國民黨團今天批評民進黨新北市長參選人林佳龍擔任無任所大使無作為。林佳龍競辦執行總幹事何博文說，各部會正營救及預防，選舉操作令人不齒。

新北市議會國民黨團今天上午召開記者會，新北市議會國民黨黨團書記長廖先翔指出，林佳龍擔任無任所大使，被賦予的任務是數位新南向，負責與東南亞國家聯繫及交涉，但發生國人赴柬埔寨遭詐騙這麼嚴重事情，還在任期內的林佳龍卻無作為、無所謂，只會拚選舉。

新北市議會國民黨團副書記長江怡臻表示，國民黨立委已飛往柬埔寨營救，試圖發揮在野的力量，由此看來，中央也要更積極處置，林佳龍與其要求新北市長侯友宜辯論，不如學習侯友宜好好做事。

林佳龍競選辦公室執行總幹事何博文今天下午召開記者會，公布林佳龍已簽署「新北市第四屆市長『做好做滿』聲明書」，要求侯友宜也簽署並明確做出承諾。

對於媒體問及藍營質疑林佳龍擔任無任所大使卻未協助國人在柬埔寨遭詐騙一事，何博文表示，「請國民黨不要在傷口上灑鹽」。

何博文指出，很多台灣人受到柬埔寨詐騙集團的傷害，現在包括外交部及警政署等各部會都積極營救、預防及遏止，國民黨卻在此時將事情操作成新北市長選舉話題進行消費，令人感到非常不齒。

何博文表示，國民黨即將在17日提名侯友宜競選連任，侯友宜應說明清楚「到底要不要選2024總統」，希望侯友宜不要「坐這山望那山」，做好政治人物對市民最基本的承諾。（編輯：戴光育）1110816