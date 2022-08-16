防公共工程流標 吳澤成提4策略促機關負起責任

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（中央社記者賴于榛台北16日電）公共工程委員會今天說，近4年約9成工程標案能順利決標，但仍有少數個案流標。工程會主委吳澤成對中央社表示，機關要負起責任防止流標，工程會也已提出必要時採機關供料的方式等4招標策略。

工程會今天發布新聞稿指出，近4年約9成工程標案能順利決標，且公共建設執行率連續2年達95%以上的高標準，去年執行金額新台幣4386億元，執行率更達95.87%為歷年最高，顯示各項公共工程仍能持續順利推動，但仍有少數工程流標。

面對公共工程仍有流標情形，吳澤成對中央社記者說，缺工、缺料是現況，工程會已協處包含從源頭控管，協調砂石與飛灰以固定價格讓售、水泥貨物稅減半，及讓受國際價格影響的鋼筋、鋼構等，以契約三層級物價調整機制調整契約價款，藉以因應物價上漲。

至於缺工部分，他也有協調合理檢討公共工程的外籍營造工引進規定，勞動部也已修正外籍移工引進規定。

吳澤成進一步說，部分公共工程流標屬於機關應作為而未作為所致，包括編列預算不符實際、訂定工期不符實際、設計書圖契約不符實際，以及案量集中導致廠商觀望。

他解釋，案量集中其實是政策問題，如同捷運跟停車場工程等類似工程同時招標，招標策略又是統包時，會因為能達成條件的營造業者有限，一旦案量飽和就會先觀望，不急於進場，導致流標。

他說，已建議工程發包可以與設計分開，因為設計時間通常在一年左右，通常就能錯開營造業者飽和的時間，目前許多停車場的建案順利招標，就是採取這種方式處理。

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吳澤成表示，整體來說，為解決流標情形，工程會已陸續提出3項招標策略，包含預算應符合實際、工期應符合實際、書圖契約應合理，近日也追加提醒招標機關，必要時可採機關供應主要材料的方式，也就是將材料及工程分開招標。

他也說，材料及工程分開招標其實是過去公共工程的常態，主要是讓廠商別因為擔憂鋼筋等材料價格浮動，進而不投標；而上述4項辦理工程招標前應注意重點，已經在6月22日通函各機關，並要求機關負全責，不因委外審查，或是委託專案管理而免責。（編輯：林興盟）1110816