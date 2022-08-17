侯友宜：競選連任充滿信心 不設競總主委

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市長侯友宜今天表示，他對於競選連任充滿信心，現以市政建設為主，會按自己既定的步驟來參與選舉；4年前就沒設競選總部主委，這次也一樣，因400萬市民就是永遠的主委。

侯友宜今天在市政會議後接受聯訪，對於下午請假參加中國國民黨中常會，被提名參選連任的議題，他表示，目前仍以檢視政見全力衝刺為主，做好市政才是民眾最關心的事。

記者問他，是否對連任有信心；侯友宜表示，對每件事情都充滿信心，且樂於接受挑戰，勇於承擔責任，不計成敗好好做事。

侯友宜說，每項職業都要彼此尊重跟理解，他以曾經身為警察為榮，任內也積極規劃與建設市政，以共好的方式串起大台北中心，以更高的執行力建設捷運工程，感謝在警察的歲月學到很多東西。

至於對手民進黨市長參選人林佳龍要求簽署「做好做滿」承諾聲明書，不簽代表心裡有鬼，代表腳踏兩條船容易翻船；侯友宜說，這輩子心裡都非常坦然，每天做好該做的事，把握當下努力打拚，完成市民託付的責任。（編輯：李錫璋）1110817