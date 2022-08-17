蔡英文令桃園轉守為攻 鄭運鵬：衝刺100天綽綽有餘

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（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨中執會今改徵召立委鄭運鵬參選桃園市長；黨主席蔡英文說，要轉守為攻，完成桃園進步之戰的使命。鄭運鵬說，有桃園市長鄭文燦8年成績，100天綽綽有餘，他會擴大領先分數。鄭文燦說，「肯定鄭文燦、票投鄭運鵬」。

民進黨今召開中執會，今同意林智堅退選，並通過改徵召提名鄭運鵬。

蔡英文在提名記者會表示，桃園隊快速變換隊形，團結不變。接下來要轉守為攻，爭取人民的支持，完成桃園進步之戰的使命。

她說，從明天開始，選舉進入倒數100天。不只是桃園隊，包括所有的參選人，都要全力衝刺、正面迎戰，團結贏得1126的勝利。

蔡英文致詞推薦鄭運鵬時提到，2014年「我當黨主席的時候，他是我的文宣部主任」，卻口誤成「他（鄭運鵬）當黨主席的時候」，發現自己口誤後，蔡英文笑稱，「他遲早會做黨主席的啦！」，這段插曲讓提名記者會爆出笑聲。

蔡英文說，桃園曾經是民進黨艱困選區，現在是民進黨最具指標的執政縣市。鄭文燦執政成果，要把它延續下去。

稍後致詞的鄭運鵬說，他還記得2016年立委選舉，蔡英文到他的競選總部打氣，他和鄭文燦站在蔡英文左右兩邊，她一直把鄭文燦叫成鄭運鵬，把鄭運鵬叫成鄭文燦，「黨主席的位子，我不敢當，但謝謝主席今天沒有把我們的名字搞混了」，他說，「以後都叫鄭市長，順利交接絕對不會錯，桃園會更進步」。

鄭運鵬表示，他站在蔡英文、行政院長蘇貞昌、鄭文燦3位巨人的肩膀上參與這次選舉，雖然有一點點逆風，但當做涼快，前進的腳步會更快。

鄭運鵬說，林智堅勇敢承擔責任、選擇退選，雖然讓人非常不捨，但他要告訴大家，「我不是來逆轉勝的，我是來擴大領先的分數」，最後一棒也跑得最快，桃園新竹會一起勝利。

對於林智堅未來的角色，鄭運鵬表示，桃園新竹必須緊密結合，雖然鐵三角轉換了身分，在政策、選戰仍會提供很多諮詢。

媒體問到，目前民調顯示，桃園市民對鄭文燦的滿意度，並未轉移到對鄭運鵬的支持，民調也顯示，鄭運鵬落後國民黨的張善政。

鄭運鵬說，選對會上週決定徵召至今，只有4天半，他在桃園參選的看板一面都還沒有，民調上有這樣的差距，是正常狀況。中央地方施政滿意度維持好，這是選舉基本盤，這個基本盤沒有改變過，接下來是選舉衝刺100天，鄭文燦有參選50多天拿下佳績的記錄，現在有鄭文燦8年成績，100天綽綽有餘。

鄭文燦說，依他選舉經驗及敏感度，鄭運鵬做為桃園市8年執政成績接棒人，這個角色被接受、肯定、「疼惜鄭文燦的人，會把票投給鄭運鵬，這個轉換並沒有困難」。

鄭文燦表示，對手民調經過將近3個月，並沒有太大變化，都是上下幾個百分點震盪；桃園8年執政好成績，鄭運鵬也是一份子，兩人會綁在一起競選，「肯定鄭文燦、票投鄭運鵬」。（編輯：翟思嘉）1110817