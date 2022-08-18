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選前百日中壢出發 鄭運鵬：非常有信心

2022/8/18 13:40（8/18 14:36 更新）
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民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前右4）和桃園市長鄭文燦（前右5）18日至仁海宮參香誓師，並宣布接下來將深耕南桃園。（鄭運鵬團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年8月18日
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前右4）和桃園市長鄭文燦（前右5）18日至仁海宮參香誓師，並宣布接下來將深耕南桃園。（鄭運鵬團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年8月18日
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（中央社記者葉臻桃園18日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，選前倒數100天「綽綽有餘」，會走遍桃園、按部就班推出政策，「我非常有信心」；桃園市長鄭文燦表示，情勢會像倒吃甘蔗、越來越好。

民進黨中執會昨天正式通過，提名立委鄭運鵬參選桃園市市長。鄭運鵬今天上午和鄭文燦一同前往仁海宮參香誓師，並宣布接下來將深耕南桃園。

鄭運鵬接受媒體聯訪時表示，接棒鄭文燦參選，是在巨人的肩膀上朝目標前進；今天是選前倒數100天，100天綽綽有餘，在五星級的政績、有品牌的桃園市政接棒下，「我非常有信心」，會在很短的時間內拜訪桃園每一個角落、提出對市政的看法。

鄭運鵬也說，民調都會做為參考，他在還沒有看板和文宣的狀況下，即使落後或是差距比較大一點，都還在合理範圍之內，現在很多桃園市民可能也還不知道參選人換鄭運鵬，「這一點我必須要很清楚的理解」。

鄭運鵬說，選舉才剛開始，等政策、文宣品、活動一步步推出的時候，大家就會知道「我不是來逆轉的，我是來擴大領先的」，政策的部分也會按部就班地推出。

鄭文燦接受媒體聯訪時表示，民調上，鄭運鵬的凝聚力只要提升1分，得票就會提升1分，看起來會倒吃甘蔗、越來越好；各家民調的綜合是朝著穩定往上發展的趨勢，「我很有信心」。

鄭文燦說，中壢是桃園的中心點，倒數100天從中壢起跑，代表要從這裡走向13個行政區，相信走透透就會贏得全體市民的肯定；對手陣營到目前為止政見很空洞、口號化，對桃園也不了解。（編輯：李錫璋）1110818

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