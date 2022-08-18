解決青年低薪就業困境 國民黨團提4大主張

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（中央社記者范正祥台北18日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會，提出解決青年低薪就業困境4大主張，呼籲政府引進外資增進就業、協助產業升級、調整人才培育方式、協助青年創業創新。

台灣民眾落入柬埔寨求職陷阱案件頻傳，國民黨立法院黨團今天召開記者會，總召曾銘宗主持、副書記長林思銘出席，關切青年低薪就業困境並提出解決對策。

林思銘表示，過去幾年來，年輕人找工作不容易，低薪問題非常嚴重，年輕人失業率仍高，平均薪資也未見好轉，年輕人口袋的錢越來越薄；近日大家關心，有些國內年輕人為了尋求高薪工作，遠漂海外求職，因而落入詐騙集團的陷阱。

林思銘指出，青年低薪3大主因，大專教育過度投資、產業升級速度緩慢、學非所用產學失衡。

如何解決青年低薪就業困境，林思銘表示，國民黨團提出4大主張，呼籲政府引進外資增進就業、協助產業升級、調整人才培育方式、協助青年創業創新。

記者會上，曾銘宗指出，近幾年有不少國內年輕人遠漂海外打工，尤其到東南亞國家，有些人甚至落入詐騙集團手中，從事詐騙犯罪或遭殘害。大家會有疑問，這群年輕人為何不留在國內工作，原因包括找工作不容易，低薪問題非常嚴重。

曾銘宗表示，政府都說經濟成長非常好，但他質疑既然如此為什麼還會低薪，經濟成長的結果被很多大股東、企業家享受，勞工享有的部分越來越少，連部分獲利好、有競爭力的上市櫃公司都有出現低薪的情況，更何況是一般的企業。

曾銘宗說，國民黨團強烈呼籲政府，儘速徹底解決青年低薪就業困境。（編輯：張均懋）1110818