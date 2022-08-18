更多編輯台推薦新聞：
影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注
生活

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣
國際

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題
兩岸

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
九合一決戰倒數／北市長三腳督選情膠著 施政藍圖成勝敗關鍵
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨3/300
首頁 / 政治

解決青年低薪就業困境 國民黨團提4大主張

2022/8/18 15:13（8/18 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣年輕人受到高薪工作誘騙落入柬埔寨求職陷阱案件頻傳，備受關注。國民黨立法院黨團18日舉行「為何年輕人流落他鄉打工？請政府解決低薪問題！」記者會，總召曾銘宗（左）主持、副書記長林思銘（右）出席，關切台灣青年低薪就業困境。中央社記者郭日曉攝 111年8月18日
台灣年輕人受到高薪工作誘騙落入柬埔寨求職陷阱案件頻傳，備受關注。國民黨立法院黨團18日舉行「為何年輕人流落他鄉打工？請政府解決低薪問題！」記者會，總召曾銘宗（左）主持、副書記長林思銘（右）出席，關切台灣青年低薪就業困境。中央社記者郭日曉攝 111年8月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北18日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會，提出解決青年低薪就業困境4大主張，呼籲政府引進外資增進就業、協助產業升級、調整人才培育方式、協助青年創業創新。

台灣民眾落入柬埔寨求職陷阱案件頻傳，國民黨立法院黨團今天召開記者會，總召曾銘宗主持、副書記長林思銘出席，關切青年低薪就業困境並提出解決對策。

林思銘表示，過去幾年來，年輕人找工作不容易，低薪問題非常嚴重，年輕人失業率仍高，平均薪資也未見好轉，年輕人口袋的錢越來越薄；近日大家關心，有些國內年輕人為了尋求高薪工作，遠漂海外求職，因而落入詐騙集團的陷阱。

林思銘指出，青年低薪3大主因，大專教育過度投資、產業升級速度緩慢、學非所用產學失衡。

如何解決青年低薪就業困境，林思銘表示，國民黨團提出4大主張，呼籲政府引進外資增進就業、協助產業升級、調整人才培育方式、協助青年創業創新。

記者會上，曾銘宗指出，近幾年有不少國內年輕人遠漂海外打工，尤其到東南亞國家，有些人甚至落入詐騙集團手中，從事詐騙犯罪或遭殘害。大家會有疑問，這群年輕人為何不留在國內工作，原因包括找工作不容易，低薪問題非常嚴重。

曾銘宗表示，政府都說經濟成長非常好，但他質疑既然如此為什麼還會低薪，經濟成長的結果被很多大股東、企業家享受，勞工享有的部分越來越少，連部分獲利好、有競爭力的上市櫃公司都有出現低薪的情況，更何況是一般的企業。

曾銘宗說，國民黨團強烈呼籲政府，儘速徹底解決青年低薪就業困境。（編輯：張均懋）1110818

曾銘宗
癌友自費治療負擔大 藍籲商保補位健保 求職詐騙頻傳 藍委組團赴柬埔寨盼建立救援機制
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陸方舉辦兩岸關係研討會 劉結一林祖嘉視訊與會