林佳龍合體高乃芸 提跨域治理促土樹三鶯大翻新

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今晚前往樹林出席民進黨新北市議員參選人高乃芸座談會時指出，他善於跨縣市交通的區域治理，要讓三峽、鶯歌、土城、樹林大翻新，後來居上。

民進黨新北市第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）市議員參選人高乃芸今天在樹林舉辦座談，她表示，自己有心理諮商的專業，也曾擔任過國小的輔導老師、醫院心理師，若當選將爭取在社區設置免費心理諮商師。

林佳龍與會致詞指出，以諺語「自己種一欉，卡贏靠別人」，推薦高乃芸承傳姑姑、現任新北市議員高敏慧的30年民代經歷，一定會以同理心傾聽民意。他若當選市長，也會勤快「好央教（台語，意指供懇託使喚）」

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林佳龍表示，在台中市長任內，對於托育托老很上手，並創造中年再就業的機會，也曾以實物銀行的循環投入老人銀髮共餐，成立「愛鄰守護隊」可整合為社會公益平台。整合地方創生與觀光工廠的企業，可讓年輕人在地有工作。

林佳龍指出，以國土規劃的角度區域整合，才能讓北、北、基、桃的1000萬人口首都圈發展，其中，交通尤其重要，除了城林橋與環漢路的交通匝道外，捷運三鶯線、萬大樹林二期陸續通車後，交通四通八達，三鶯土樹等地區發展，一定可以後來居上。（編輯：戴光育）1110819