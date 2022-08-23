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休士頓辦事處長投書美媒 籲美日台合作捍衛印太

2022/8/23 09:15
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（中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電）駐休士頓辦事處處長羅復文投書美媒表示，中共回應美國眾議院議長裴洛西訪台的方式，無益於地緣政治穩定與平衡，美國必須與台、日等值得信賴盟友合作，確保印太的自由和開放。

羅復文21日以「中國將繼續反對民主台灣」（China will continue to act against a democracy-oriented Taiwan）為題，投書「奧克拉荷馬人報」（The Oklahoman），談論裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的後續效應。

羅復文在投書中表示，印太是全世界成長最快速的區域，擁有超過全球50%經濟，以及全球15大經濟體其中7個。美國經濟是由科技驅動，須仰賴印太區域的企業與工廠來維持成長及進步。

但因不滿裴洛西8月初率領國會代表團訪台，羅復文指出，北京對台灣展開軍演恫嚇，並暫停與美國在多領域的合作，包括高階軍事對話、跨邊界犯罪及毒品販運等；但溝通是維持和平、繁榮及穩定的關鍵，以此種方式中斷溝通沒有助益。

羅復文說，美中對印太區域願景不同，美國希望印太自由開放，中國要的卻是相反。美國外交政策強調自由人權，台灣也是如此，但只要台灣持續向中國10多億人展示不受威權統治的可能性，北京就會持續對台灣採取反制行動。

羅復文強調，若亞洲大部分落入北京掌控，勢必將與美國利益相悖。為避免此現象發生，美國必須與如台灣、日本般可信賴盟友合作，確保印太地區的自由與開放。

「奧克拉荷馬人報」1889年成立，於大奧克拉荷馬市地區發行；言論版每週日出刊，讀者群涵蓋奧克拉荷馬州重要政商人士，在當地頗具影響力。（編輯：韋樞）1110823

羅復文
休士頓辦事處長投書美媒 批北京劍拔弩張 休士頓駐處辦半導體圓桌論壇 盼促雙邊合作交流
裴洛西
兩岸局勢緊張 歐盟最高外交官：願調解台海危機 駐英處投書英媒：讓北京主導誰能訪台是養大威權
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