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首頁 / 政治

林姿妙涉貪遭起訴 民眾黨籲知所進退

2022/8/23 16:21
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（中央社記者郭建伸台北23日電）宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府涉貪案，今天起訴縣長林姿妙等人。台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示，縣長涉貪遭起訴，民主聖地宜蘭為此蒙羞，呼籲林姿妙知所進退，辭去縣長並承諾放棄連任，負起政治責任。

陳琬惠今天下午偕民眾黨立委蔡壁如舉行記者會，她表示，林姿妙是繼南投縣前縣長李朝卿後，再次出現涉貪遭搜索起訴的地方首長，不僅民主聖地宜蘭蒙羞，許多相信廉能價值的縣民也失望。

陳琬惠說，林姿妙應知所進退，辭去縣長職務並承諾放棄連任，負起政治責任；若林姿妙執意參選到底，國民黨是否會縱容一位涉嫌貪瀆的縣長競選連任，呼籲國民黨主席朱立倫公開回應社會大眾質疑。

陳琬惠強調，她承諾未來如果當選縣長，絕對會與炒地集團劃清界線，不會如同林姿妙一般與土地弊案牽扯不清，且若財產來源不明時，她將直接退出政壇。

陳琬惠表示，廉能是縣民對縣長的基本要求，希望林姿妙不要再迴避閃躲，否則只會讓縣民失望。

蔡壁如表示，林姿妙應知所進對，民進黨也不必見獵心喜，宜蘭人不能接受貪瀆縣長，但也未必能接受盜採砂石的縣長，呼籲宜蘭選民投票時將票投給陳琬惠，還給宜蘭「民主聖地」一塊乾淨清新的招牌。（編輯：翟思嘉）1110823

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