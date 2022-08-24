民眾黨團：監察院護航 3+11報告應送立院公開

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（中央社記者郭建伸台北24日電）監察院日前公布「3+11」決策過程調查報告，台灣民眾黨立法院黨團今天質疑，監察院不敢糾正，只說要檢討，明顯護航前衛福部長陳時中，他要求監察院把調查報告資料送至立法院，供大眾檢閱。

監察院22日公布「3+11」決策過程調查報告，認為衛福部未善盡對外詳細說明的責任，並應修法明定何種決策要有會議紀錄。

民眾黨團總召邱臣遠、立委蔡壁如今天舉行記者會。邱臣遠表示，衛福部一直說不清出席「3+11」會議的專家是誰，邊境檢疫涉及醫學專業，如果沒有納入醫學專家意見，指揮中心就自己決定，就是政治凌駕專業。

邱臣遠指出，陳時中當時面對朝野質疑表示會負責，但最後辭職參選台北市長，監察院報告只輕描淡寫「衛福部當時未善盡對外詳細說明責任，應檢討改進」，還強調沒有會議紀錄也不違反規定。

邱臣遠表示，若監察院連糾正都不敢，就把資料送到立法院，攤在陽光底下供大眾檢視。

蔡壁如表示，監察院的調查報告明顯護航行政院，只提及衛福部應修法，明定指揮中心作成決策的法定程序和備存文件，她質疑監察院對3+11案情「重重舉起、輕輕放下」。（編輯：謝佳珍）1110824