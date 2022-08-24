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沈慧虹提太空產業政見 爭取在新竹設置火箭研發基地

2022/8/24 13:46
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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天發表太空產業政見，爭取國家太空中心擴建續留，以及設置火箭研發微型基地，支援太空技術研發，提升國際競爭力。

沈慧虹表示，她規劃透過策略型都市計畫，爭取國家太空中心擴建續留新竹市，將結合竹科X基地，引進AI、IOT與太空科技研發相關產業鏈，搭配香山精密機械園區立體化，推動組件、模組製造，發揮龍頭型產業功能，帶動產業研發、生產與人才發展。

沈慧虹說，她也將設置火箭研發微型基地，作為火箭地面測試場域，這個基地屬於低空、穩定引擎的火箭測試，不是發射火箭高空測試，將對環境影響降到最低。

沈慧虹說，新竹市發展太空產業有多項優勢，包括新竹科學園區具備晶片技術，國家太空中心、科學儀器中心、國家高速網路中心及ARRC（陽明交通大學前瞻火箭研究中心）都在新竹，具備研發和人才培育能力。

ARRC副主任魏世昕透過影像表示，上個月全球首支具導控能力混合式火箭成功升空，未來將研發回收火箭、發射衛星火箭等技術，對於新竹市若有適合場地樂觀其成。（編輯：張銘坤）1110824

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